中国个股：誉衡药业拟投资4,000万美元参股智能药片开发商Proteus

《中国重要政经日程》--1月20日-9月
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路透上海2月23日 - 中国哈尔滨誉衡药业股份有限公司 周二早间公告称，拟参与全球智能药片开发的领先者--美国Proteus公司的H轮融资，誉衡药业共投资4,000万美元认购后者的H轮优先股。
公告显示，誉衡药业旗下誉衡香港出资2,500万美元认购Proteus的H轮优先股，并通过H轮融资的领投人上海赛领博达科尔投资合伙企业（有限合伙）间接出资1,500万美元。Proteus的H轮融资拟发行700万股，融资约1.1亿美元。
Proteus目前的核心产品为用于疾病管理的Proteus Discover，即在药片中嵌入感应器，在体内向外部接收器释放信号，方便医生监控服药过程和服药反应。去年，美国食品药物管理局（FDA）受理了Proteus公司提交的全球首款智能药片的上市审核申请，预计今年可获批上市。
Proteus公司已获得过G轮融资，融资金额约4亿美元，投资者包括诺华 、大冢制药公司 、美敦力 等制药或医疗器械类公司，以及凯雷等专业投资机构。
Proteus已授予誉衡药业在日后设立合资公司、技术在中国的商业应用18个月的独占谈判期，期间的谈判合作将集中在共同投资设立中国公司，从而将其产品技术落地中国市场。
誉衡药业周二早盘初报28.75元，跌0.02元或0.07%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透上海1月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 20