中国个股：誉衡药业拟投资4,000万美元参股智能药片开发商Proteus

路透上海2月23日 - 中国哈尔滨誉衡药业股份有限公司 周二早间公告称，拟参与全球智能药片开发的领先者--美国Proteus公司的H轮融资，誉衡药业共投资4,000万美元认购后者的H轮优先股。

公告显示，誉衡药业旗下誉衡香港出资2,500万美元认购Proteus的H轮优先股，并通过H轮融资的领投人上海赛领博达科尔投资合伙企业（有限合伙）间接出资1,500万美元。Proteus的H轮融资拟发行700万股，融资约1.1亿美元。

Proteus目前的核心产品为用于疾病管理的Proteus Discover，即在药片中嵌入感应器，在体内向外部接收器释放信号，方便医生监控服药过程和服药反应。去年，美国食品药物管理局（FDA）受理了Proteus公司提交的全球首款智能药片的上市审核申请，预计今年可获批上市。

Proteus公司已获得过G轮融资，融资金额约4亿美元，投资者包括诺华 、大冢制药公司 、美敦力 等制药或医疗器械类公司，以及凯雷等专业投资机构。

Proteus已授予誉衡药业在日后设立合资公司、技术在中国的商业应用18个月的独占谈判期，期间的谈判合作将集中在共同投资设立中国公司，从而将其产品技术落地中国市场。