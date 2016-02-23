港报社评：暴动损旅业,港经济添霜--星岛日报2月23日

今年春节长假期来港旅客减少，澳门却迎得可观旅客增长，旅游业人士估计，年初一旺角暴动把部分本来打算来港的游客赶了去澳门。暴动造成的损失，何止现场触目皆是的物件损毁，还有对旅游业等多方面的损害。社会除了向暴力文化说不，还要竭力防止类似事件重演和升级，以免沉重打击经济和就业。 近年港澳旅游业同受内地打贪、经济增长放缓、货币升值等因素打击。澳门这个博彩业占经济总量三分二的全球最大赌城，少了内地豪客输钱和消费贡献，所受的冲击比香港严重。当香港仍然录得经济增长之际，澳门至去年第三季已经连续五季录得按年萎缩，估计去年全年本地生产总值会下跌超过两成。 内地人舍港赴澳 不过，当本港旅游业愈来愈差之际，访澳旅客数字近月却出现转机苗头。根据澳门政府旅游局的公布，澳门去年录得三千多万旅客人次，比前年下跌了百分之二点六，当中内地旅客少了百分之四，但是到第四季跌幅显着收窄，到本月大除夕到年初六的春节黄金周，访澳旅客更比去年同期升了百分之四点七。 这个黄金周，内地访澳旅客人次比去年增加了百分之四点三，接近八十万，占总旅客人数七成三，而台湾旅客升幅更超过四成，港客和国际客都增加，期间三星级至五星级酒店的入住率高达百分之九十三点四，比去年同期升了五点九个百分点。 今年新春访港旅客减少，访澳旅客却大增，向本港社会敲响警钟。旅游发展局主席林建岳指出，本港自年初二之后，即录得访港客量按年有双位数跌幅，相信很多旅客在旺角暴动之后改了去澳门。 港澳旅业在春节假期此消彼长，原因在于香港有一个澳门所无的重要负面因素，就是暴动及其前驱的种种针对内地旅客的滋扰和暴力行为。这些赶客行动，虽然只是一小撮人所为，却令内地人觉得不受香港社会欢迎，而愈来愈多内地人因此改去其他地点旅游。今年内地人春节外游破纪录，访港人数却下跌，斯人独憔悴。 暴力带来经济苦果 旺角向来是内地人来港消费旺区，这里发生暴动，对内地人来港意欲打击尤甚。如果再度发生这类暴力事件，香港失去安全城市的称誉，不但内地旅客，世界各地的旅客都可能对港却步。骚乱对本港经济产生的影响，恐怕尚未完全显示出来。 早前内地旅客「逼爆」香港，稍作调整，可以让港人多一点喘息空间，以港人为主要服务对象的小商铺不致被贵租排挤掉。不过，凡事过犹不及，新一年本港继续面对种种不利旅游业的因素，如果社会姑息这类暴力行为，为其涂脂抹粉，当旅客数目继续下跌，旅游、酒店、零售业出现裁员结业潮，港人就不能靠一些阿Q式的自我安慰来喂饱肚子