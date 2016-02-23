芝加哥期市：大豆期货跌离近三周高位，但美国出口检验报告遏制跌势

欧洲汇市：英镑触及五周高点逼近1.25美元，投资人等待周二退欧计划裁决
路透伦敦1月23日 - 英镑周一触及五周高点，因投资者押注英国最高法院将在周二裁定英国政府要触发退欧谈判，必须获得议会批准。
近月小麦合约 持平，报每蒲式耳4.58-3/4美元，周一收低0.7%。
美国农业部表示，最近一周大豆出口检验153.1万吨，超过预估区间110-140万吨的高端。
南美新作供应出售速度缓慢，延长了出口市场美国供应的窗口期。
美国农业部表示，玉米出口检验900,323吨，高于预期，并超过前周的691,641吨。此外，农业部称，民间出口商向哥伦比亚出售10万吨美国玉米。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 458.75 0.25 +0.05% -0.65% 469.95 37
CBOT玉米 366.75 -0.75 -0.20% +0.34% 365.14 55
CBOT大豆 879.00 -2.00 -0.23% +0.09% 875.99 50
CBOT稻米 $10.80 $0.10 +0.89% -2.00% $11.04 43
美国原油 $33.07 -$0.32 -0.96% +11.57% $30.41 66
汇率
欧元/美元 $1.104 $0.001 +0.08% -0.87%
美元/澳元 0.722 0.000 -0.06% +0.98%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/李爽 审校 王兴亚/杜明霞)
路透伦敦1月23日 - 英镑周一触及五周高点，因投资者押注英国最高法院将在周二裁定英国政府要触发退欧谈判，必须获得议会批准。
路透伦敦1月23日 - 意大利公债收益率周一触及六周高点，周二意大利宪法法院就新的选举法的合法性开庭，可能影响下一次大选的时间。
镍价 收高0.2%，报每吨9,715美元，上周大跌逾7%后周一收复了部分失地，此前印尼取消了长期执行的对铝土矿和镍矿石的出口禁令。