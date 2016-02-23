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货币新闻 | 2016年 2月 23日 星期二 09:55 BJT

芝加哥期市：大豆期货跌离近三周高位，但美国出口检验报告遏制跌势

近月小麦合约 持平，报每蒲式耳4.58-3/4美元，周一收低0.7%。

美国农业部表示，最近一周大豆出口检验153.1万吨，超过预估区间110-140万吨的高端。

南美新作供应出售速度缓慢，延长了出口市场美国供应的窗口期。

美国农业部表示，玉米出口检验900,323吨，高于预期，并超过前周的691,641吨。此外，农业部称，民间出口商向哥伦比亚出售10万吨美国玉米。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 458.75 0.25 +0.05% -0.65% 469.95 37

CBOT玉米 366.75 -0.75 -0.20% +0.34% 365.14 55

CBOT大豆 879.00 -2.00 -0.23% +0.09% 875.99 50

CBOT稻米 $10.80 $0.10 +0.89% -2.00% $11.04 43

美国原油 $33.07 -$0.32 -0.96% +11.57% $30.41 66

汇率

欧元/美元 $1.104 $0.001 +0.08% -0.87%

美元/澳元 0.722 0.000 -0.06% +0.98%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。

(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/李爽 审校 王兴亚/杜明霞)

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