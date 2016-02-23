金属期市：期铜自两周高位回落，因需求疑虑再现

其他金属方面，沪锡上扬逾3%至六个月高点，因有消息称印尼供应短缺且中国进口增加。

澳洲矿业巨擘必和必拓 周二削减中期派息75%，为1988年来首次削减派息，因石油、铁矿石、煤炭等原材料价格崩跌。

美国财政部一高级官员周一称，美国将在本周20国集团(G20)会议中敦促各国运用财政政策以提振全球需求。

油价周二早盘小幅下跌，上日受美国产量下降预期支撑强劲上涨，但分析师预计，美国产量下降会被伊朗产量增加所抵消。 (完)

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