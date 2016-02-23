版本:
中国
货币新闻 | 2016年 2月 23日 星期二 10:16 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--2月23日至3月1日

汤森路透2月23日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间
；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：      
  
 开始日期     结束日期      公布时间   公司代码     业绩季度及公司名称
 (日-月-年)   日-月-年)                             
 23-2-2016    26-2-2016     NTS        EXPD.OQ      Q4 2015 Expeditors International of Washington Inc
                                                    
 23-2-2016                  BMO        HD.N         Q4 2015 家得宝
 23-2-2016    29-2-2016     BMO        DLTR.OQ      Q4 2015 Dollar Tree Inc 
 23-2-2016                  BMO        FTR.OQ       Q4 2015 Frontier Communications Corp 
 23-2-2016                  BMO        ECL.N        Q4 2015 Ecolab Inc 
 23-2-2016                  BMO        SJM.N        Q3 2016 J M Smucker Co 
 23-2-2016                  BMO        M.N          Q4 2015 梅西百货
 23-2-2016                  BMO        SNI.N        Q4 2015 Scripps Networks Interactive Inc 
 23-2-2016                  AMC        EIX.N        Q4 2015 Edison International 
 23-2-2016                  AMC        EXR.N        Q4 2015 Extra Space Storage Inc 
 23-2-2016                  AMC        FSLR.OQ      Q4 2015 First Solar Inc 
 23-2-2016                  AMC        VRSK.OQ      Q4 2015 Verisk Analytics Inc 
 24-2-2016                  BMO        TGT.N        Q4 2015 Target Corp 
 24-2-2016                  BMO        AES.N        Q4 2015 AES Corp 
 24-2-2016                  BMO        LOW.N        Q4 2015 Lowe's Companies Inc 
 24-2-2016                  BMO        CHK.N        Q4 2015 Chesapeake Energy Corp 
 24-2-2016                  BMO        TJX.N        Q4 2016 TJX Companies Inc 
 24-2-2016                  AMC        NFX.N        Q4 2015 Newfield Exploration Co 
 24-2-2016                  AMC        HPQ.N        Q1 2016 惠普(HP)
 24-2-2016                  AMC        LB.N         Q4 2015 L Brands Inc 
 24-2-2016                  AMC        RIG.N        Q4 2015 Transocean Ltd 
 24-2-2016                  AMC        CRM.N        Q4 2016 Salesforce.com Inc 
 24-2-2016                  AMC        CXO.N        Q4 2015 Concho Resources Inc 
 25-2-2016                  BMO        KSS.N        Q4 2015 Kohl's Corp 
 25-2-2016                  BMO        PWR.N        Q4 2015 Quanta Services Inc 
 25-2-2016                  BMO        PDCO.OQ      Q3 2016 Patterson Companies Inc 
 25-2-2016                  BMO        BBY.N        Q4 2016 百思买(Best Buy)
 25-2-2016                  BMO        CPB.N        Q2 2016 Campbell Soup Co 
 25-2-2016                  BMO        CVC.N        Q4 2015 Cablevision Systems Corp 
 25-2-2016                  BMO        ESV.N        Q4 2015 Ensco PLC 
 25-2-2016                  BMO        IRM.N        Q4 2015 Iron Mountain Inc 
 25-2-2016                  13:00      APA.N        Q4 2015 Apache Corp 
 25-2-2016                  21:15      GPS.N        Q4 2015 Gap Inc 
 25-2-2016    29-2-2016     AMC        BRKb.N       Q4 2015 伯克希尔哈撒韦
 25-2-2016                  AMC        INTU.OQ      Q2 2016 Intuit Inc 
 25-2-2016                  AMC        SWN.N        Q4 2015 Southwestern Energy Co 
 25-2-2016                  AMC        EOG.N        Q4 2015 EOG Resources Inc 
 25-2-2016                  AMC        MHK.N        Q4 2015 Mohawk Industries Inc 
 25-2-2016                  AMC        RRC.N        Q4 2015 Range Resources Corp 
 25-2-2016                  AMC        UHS.N        Q4 2015 Universal Health Services Inc 
 25-2-2016                  AMC        ADSK.OQ      Q4 2016 Autodesk Inc 
 25-2-2016                  AMC        KHC.OQ       Q4 2015 Kraft Heinz Co 
 25-2-2016                  AMC        MNST.OQ      Q4 2015 Monster Beverage Corp 
 26-2-2016                  BMO        CNP.N        Q4 2015 CenterPoint Energy Inc 
 26-2-2016                  12:00      AMT.N        Q4 2015 American Tower Corp 
 26-2-2016                  14:00      SRE.N        Q4 2015 Sempra Energy 
 29-2-2016                  BMO        NRG.N        Q4 2015 NRG Energy Inc 
 29-2-2016                  BMO        ENDP.OQ      Q4 2015 Endo International PLC 
 01-Mar-2016                BMO        AZO.N        Q2 2016 Autozone Inc 
 01-Mar-2016                BMO        PGR.N        Q4 2015 Progressive Corp 
 01-Mar-2016                BMO        MDT.N        Q3 2016 Medtronic plc 
 01-Mar-2016                AMC        ROST.OQ      Q4 2015 Ross Stores Inc 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 李婷仪 审校 杜明霞)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐