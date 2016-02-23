澳新汇市：两国货币兑英镑和欧元均守在数周高位，因英国退欧疑虑

《中国重要政经日程》--1月20日-9月
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铁矿石价格持续上扬令风险偏好改善，也对澳元构成支撑。澳元兑美元 报0.7228，距离周一所及七周高点0.7248不远。
“澳元没有理由不回升向0.7350美元左右，”IG Markets策略师Evan Lucas称，“这是风险偏好回归的结果。”
强阻力位在200日移动均值0.7278美元，16个月来该水准一直压制住澳元的涨势。
商品货币的正面人气也推升新西兰元。新西兰元兑美元 报在0.6689，前一日低见0.6623。
“商品货币一马当先，”BNZ外汇策略师Jason Wong在研究报告中称。
根据分析师，新西兰元或将测试0.6750美元附近的2月高点。(完)
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(编译 许娜/王兴亚；审校 王丽鑫/龚芳)
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透上海1月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 20