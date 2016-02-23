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亚洲 | 2016年 2月 23日 星期二 10:22 BJT

澳新汇市：两国货币兑英镑和欧元均守在数周高位，因英国退欧疑虑

铁矿石价格持续上扬令风险偏好改善，也对澳元构成支撑。澳元兑美元 报0.7228，距离周一所及七周高点0.7248不远。

“澳元没有理由不回升向0.7350美元左右，”IG Markets策略师Evan Lucas称，“这是风险偏好回归的结果。”

强阻力位在200日移动均值0.7278美元，16个月来该水准一直压制住澳元的涨势。

商品货币的正面人气也推升新西兰元。新西兰元兑美元 报在0.6689，前一日低见0.6623。

“商品货币一马当先，”BNZ外汇策略师Jason Wong在研究报告中称。

根据分析师，新西兰元或将测试0.6750美元附近的2月高点。(完)

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(编译 许娜/王兴亚；审校 王丽鑫/龚芳)

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