台湾汇市：台币早盘实质汇价由升转贬，离岸人民币转弱拖累台币区间偏跌

《中国重要政经日程》--1月20日-9月
=============================今日重要政经日程==========================
路透台北2月23日 - 台币兑美元 周二早盘实质汇价由升转贬。交易员表示，由于盘初韩元趋升及外资汇入，一度带动台币升破33.150，但随着离岸人民币 走弱，外资转趋汇出令台币实质汇价趋贬靠向33.300。
他们指出，今日台北外汇开盘一小时成交量2.14亿美元，交投较上日转趋热络，主要消化外资买卖汇需求；因离岸人民币走跌也收敛韩元涨幅，目前盘面仍待去化美元买需，致台币实质汇价区间偏弱整理，后续关注离岸人民币贬势及外资动向。
〞离岸人民币走弱，有影响台币续强的氛围，早上外资就由汇入转为汇出。〞一位民营银行交易员说。
台币早盘实质交易区间落在33.130-33.229；上日在33.192-33.249。
本地时间10:48，韩元兑美元 报1,231.0，上日收在1,234.4；台股加权指数 则涨0.09%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘微幅扩大；目前一个月美元/台币远汇 报33.278/33.338，上日收在33.180。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•33.150-33.300
最新相关报导链接：
--《全球汇市》美元受油价和股市反弹带动攀升，英镑因退欧忧虑下挫
-- 全球经济：美国将在G20会议中敦促各国家加大财政支出
--《焦点》英镑创近六年来最大单日跌幅，卡梅伦力辩留欧 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
=============================今日重要政经日程==========================
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透上海1月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 20