台湾汇市：台币早盘实质汇价由升转贬，离岸人民币转弱拖累台币区间偏跌

路透台北2月23日 - 台币兑美元 周二早盘实质汇价由升转贬。交易员表示，由于盘初韩元趋升及外资汇入，一度带动台币升破33.150，但随着离岸人民币 走弱，外资转趋汇出令台币实质汇价趋贬靠向33.300。

他们指出，今日台北外汇开盘一小时成交量2.14亿美元，交投较上日转趋热络，主要消化外资买卖汇需求；因离岸人民币走跌也收敛韩元涨幅，目前盘面仍待去化美元买需，致台币实质汇价区间偏弱整理，后续关注离岸人民币贬势及外资动向。

〞离岸人民币走弱，有影响台币续强的氛围，早上外资就由汇入转为汇出。〞一位民营银行交易员说。

台币早盘实质交易区间落在33.130-33.229；上日在33.192-33.249。

本地时间10:48，韩元兑美元 报1,231.0，上日收在1,234.4；台股加权指数 则涨0.09%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘微幅扩大；目前一个月美元/台币远汇 报33.278/33.338，上日收在33.180。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•33.150-33.300

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