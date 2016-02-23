菲律宾央行：总裁称有应对不确定性的政策空间

路透马尼拉2月23日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周二表示，央行预期今年经济面对国内外风险仍具韧性，而且拥有应对任何不确定性的政策空间。

“我们有回应国内外环境不确定性的政策空间，”泰谭柯在Manila Times第三届商业论坛中的演说中表示。

他表示，主要的国内风险有低油价、厄尔尼诺(圣婴)现象及基础建设不足。