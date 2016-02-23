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亚洲 | 2016年 2月 23日 星期二 10:23 BJT

菲律宾央行：总裁称有应对不确定性的政策空间

路透马尼拉2月23日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周二表示，央行预期今年经济面对国内外风险仍具韧性，而且拥有应对任何不确定性的政策空间。

“我们有回应国内外环境不确定性的政策空间，”泰谭柯在Manila Times第三届商业论坛中的演说中表示。

他表示，主要的国内风险有低油价、厄尔尼诺(圣婴)现象及基础建设不足。

菲律宾央行在2月11日维持指标利率于4.0%不变，自2014年9月以来便按兵不动；该行同时警告厄尔尼诺现象和金融市场动荡可能拖累经济。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)

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