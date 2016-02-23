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亚洲 | 2016年 2月 23日 星期二 10:26 BJT

《汇市简讯》美元/日圆跌至112.00，因美债收益率下降

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    * 亚洲市场人气转差，避险的美国公债价格及日圆上涨
    * 10年期美债收益率下滑4个基点至1.72%，美元/日圆下滑0.75%至11
2.00
    * 据称112.30下方的停止单被触发，下一道支撑位在111.60
    * 英镑/日圆、欧元/日圆遭遇沉重卖压，引发美元/日圆也下滑
    (完)
        
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 (编译 李婷仪 审校 王兴亚)

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