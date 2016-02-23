《汇市简讯》美元/日圆跌至112.00，因美债收益率下降

0210GMT * 亚洲市场人气转差，避险的美国公债价格及日圆上涨 * 10年期美债收益率下滑4个基点至1.72%，美元/日圆下滑0.75%至11 2.00 * 据称112.30下方的停止单被触发，下一道支撑位在111.60 * 英镑/日圆、欧元/日圆遭遇沉重卖压，引发美元/日圆也下滑 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 王兴亚)