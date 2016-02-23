《香港重要政经日程》--2月23日-3月11日

《中国重要政经日程》--1月20日-9月
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================== 今日重要政经消息=================
2月23日（周二）
-- 公布1月份消费物价指数（CPI）。
-- 公布11-1月失业率。
-- 渣打集团 公布全年业绩。
-- 思捷环球 公布中期业绩。
-- 新世界发展 公布中期业绩。
-- 越秀房产信托基金 公布全年业绩。
-- 安踏体育 公布全年业绩。
-- 澳博 公布全年业绩。
--09:00 2016证监会论坛。
--11:00 酷派集团 股东特别大会。
--10:00 中海船舶 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
2月24日（周三）
--11:00 香港2016-17年度财政预算案。
-- 公布2015年第四季GDP。
-- 达利食品 公布全年业绩。
-- 玖龙纸业 公布中期业绩。
-- 信和置业 公布中期业绩。
-- 合和实业 公布中期业绩。
-- IMAX中国 公布全年业绩。
-- 创兴银行 公布全年业绩。
--09:30 中国信达 在中国举行股东特别大会。
2月25日（周四）
-- 公布1月份进出口数字。
-- 恒生指数公司公布恒生指数 季度检讨结果。
-- 友邦保险 公布全年业绩。
-- 银河娱乐 公布全年业绩。
-- 香港电讯 公布全年业绩。
--9:30 东北电气 在中国举行临时股东大会。
2月26日（周五）
-- 新鸿基地产 公布中期业绩。
2月29日（周一）
-- 公布1月份M-3货币供应统计。
-- 公布1月底人民币存款数字。
-- 公布1月底外汇基金总资产数字。
-- 光大国际 公布全年业绩。
-- 中电控股 公布全年业绩。
-- 正大企业国际 公布全年业绩。
-- 越秀地产 公布全年业绩。
-- 利福国际 公布全年业绩。
3月1日（周二）
-- 鹰君 公布全年业绩。
-- 万科置业海外 公布全年业绩。
3月2日（周三）
-- 港交所 公布全年业绩。
3月3日（周四）
-- 公布2月份香港日经PMI。
-- 公布1月份零售销售数据。
3月4日（周五）
--10:00 新华保险 在中国举行临时股东大会。
3月8日（周二）
--14:30 农行 在中国举行临时股东大会。
3月11日（周五）
--10:00 重庆农村商业银行 在中国举行临时股东大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透上海1月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 20