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亚洲 | 2016年 2月 23日 星期二 10:29 BJT

《香港重要政经日程》--2月23日-3月11日

================== 今日重要政经消息=================

2月23日（周二）

-- 公布1月份消费物价指数（CPI）。

-- 公布11-1月失业率。

-- 渣打集团 公布全年业绩。

-- 思捷环球 公布中期业绩。

-- 新世界发展 公布中期业绩。

-- 越秀房产信托基金 公布全年业绩。

-- 安踏体育 公布全年业绩。

-- 澳博 公布全年业绩。

--09:00 2016证监会论坛。

--11:00 酷派集团 股东特别大会。

--10:00 中海船舶 股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

2月24日（周三）

--11:00 香港2016-17年度财政预算案。

-- 公布2015年第四季GDP。

-- 达利食品 公布全年业绩。

-- 玖龙纸业 公布中期业绩。

-- 信和置业 公布中期业绩。

-- 合和实业 公布中期业绩。

-- IMAX中国 公布全年业绩。

-- 创兴银行 公布全年业绩。

--09:30 中国信达 在中国举行股东特别大会。

2月25日（周四）

-- 公布1月份进出口数字。

-- 恒生指数公司公布恒生指数 季度检讨结果。

-- 友邦保险 公布全年业绩。

-- 银河娱乐 公布全年业绩。

-- 香港电讯 公布全年业绩。

--9:30 东北电气 在中国举行临时股东大会。

2月26日（周五）

-- 新鸿基地产 公布中期业绩。

2月29日（周一）

-- 公布1月份M-3货币供应统计。

-- 公布1月底人民币存款数字。

-- 公布1月底外汇基金总资产数字。

-- 光大国际 公布全年业绩。

-- 中电控股 公布全年业绩。

-- 正大企业国际 公布全年业绩。

-- 越秀地产 公布全年业绩。

-- 利福国际 公布全年业绩。

3月1日（周二）

-- 鹰君 公布全年业绩。

-- 万科置业海外 公布全年业绩。

3月2日（周三）

-- 港交所 公布全年业绩。

3月3日（周四）

-- 公布2月份香港日经PMI。

-- 公布1月份零售销售数据。

3月4日（周五）

--10:00 新华保险 在中国举行临时股东大会。

3月8日（周二）

--14:30 农行 在中国举行临时股东大会。

3月11日（周五）

--10:00 重庆农村商业银行 在中国举行临时股东大会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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