台湾债市：指标10年券殖利率盘初走低，未明显受到两年券标售利空影响

《中国重要政经日程》--1月20日-9月
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路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债105/4发行前交易殖利率 周二下跌。交易员指出，尽管上日两年券标售不利、且美债殖利率收升，但今早亚洲盘的美债殖利率明显下跌，拉动10年公债殖利率走低。
他们表示，上日两年公债标售不佳，不过今早并未明显影响10年公债。由于两年公债多是资金配置需求的买盘，与10年公债买盘不尽相同，两者走势相关性并不高。
〞早上美债(亚洲电子盘)殖利率往下3-4基点，10年也就跟了。〞一位大型商银交易员说。
美国公债价格周一收低，因股市和油价上涨，令避险公债的需求降低，且本周美国财政部计划发售880亿美元中短期新债。指标10年期美债 收益率报1.77%，上周五尾盘报1.75%。
本地时间10:33，美国10年公债殖利率 最新报价在1.7294%。
台湾央行周一公布，财政部委托标售的两年105/3期公债 得标利率为0.408%，高于市场预估的0.37-0.39%区间，且不足额标售。
交易员表示，10年券受到央行3月会进一步降息的预估，还有空单量居高不下的现况，令其殖利率易跌难升。
虽有交易员认为，台湾景气低谷在去年第三-第四季已经过去，央行3月再降息无用。不过也有交易员认为，目前全球央行仍在降息循环中，亚洲方面的日本还实施了负利率，台湾央行就算降息对景气帮助不大，仍可能会选择持续降息以提振经济表现。
台湾央行自去年9月开始已连续两度降息半码(0.125个百分点)，目前重贴现率在1.625%。
台湾央行周五稍晚发出新闻稿表示，欧洲和日本央行实施负利率是因为宽松策略并未增加放款。但台湾过去五年放款年增率平均达5.55%，台湾重贴现率仍有1.625%，法定准备存款利率仍有0.973%，因此尚有采行传统货币政策工具的空间。
本地时间10:37，10年券105/4 殖利率跌1.10基点至0.8430%，成交101.5亿台币；至于台股加权指数<.TWII则涨0.02%。
交易员预估，今日10年公债105/4期殖利率区间在0.83-0.855%。
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透上海1月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 20