台湾债市：指标10年券殖利率盘初走低，未明显受到两年券标售利空影响

路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债105/4发行前交易殖利率 周二下跌。交易员指出，尽管上日两年券标售不利、且美债殖利率收升，但今早亚洲盘的美债殖利率明显下跌，拉动10年公债殖利率走低。

他们表示，上日两年公债标售不佳，不过今早并未明显影响10年公债。由于两年公债多是资金配置需求的买盘，与10年公债买盘不尽相同，两者走势相关性并不高。

〞早上美债(亚洲电子盘)殖利率往下3-4基点，10年也就跟了。〞一位大型商银交易员说。

美国公债价格周一收低，因股市和油价上涨，令避险公债的需求降低，且本周美国财政部计划发售880亿美元中短期新债。指标10年期美债 收益率报1.77%，上周五尾盘报1.75%。

本地时间10:33，美国10年公债殖利率 最新报价在1.7294%。

台湾央行周一公布，财政部委托标售的两年105/3期公债 得标利率为0.408%，高于市场预估的0.37-0.39%区间，且不足额标售。

交易员表示，10年券受到央行3月会进一步降息的预估，还有空单量居高不下的现况，令其殖利率易跌难升。

虽有交易员认为，台湾景气低谷在去年第三-第四季已经过去，央行3月再降息无用。不过也有交易员认为，目前全球央行仍在降息循环中，亚洲方面的日本还实施了负利率，台湾央行就算降息对景气帮助不大，仍可能会选择持续降息以提振经济表现。

台湾央行自去年9月开始已连续两度降息半码(0.125个百分点)，目前重贴现率在1.625%。

台湾央行周五稍晚发出新闻稿表示，欧洲和日本央行实施负利率是因为宽松策略并未增加放款。但台湾过去五年放款年增率平均达5.55%，台湾重贴现率仍有1.625%，法定准备存款利率仍有0.973%，因此尚有采行传统货币政策工具的空间。

本地时间10:37，10年券105/4 殖利率跌1.10基点至0.8430%，成交101.5亿台币；至于台股加权指数<.TWII则涨0.02%。

交易员预估，今日10年公债105/4期殖利率区间在0.83-0.855%。

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