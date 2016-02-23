日本股市：日经指数盘中小涨，市场交投淡静走势震荡

“目前风险微妙平衡，没有催化因素和明显的方向指引，我们认为市场没有共识。”

“现在市场有许多杂音，我们仍看到市场波动加剧，” Tyton Capital Advisors联席总经理Martin King表示。

Resona Holdings 涨3.2%，之前高盛将该股纳入“强力买入名单”。

高田 股价一度重挫6.5%，之前一消息人士对路透表示，美国监管机构考虑是否有必要再召回多达9,000万个安全气囊发生器。