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亚洲 | 2016年 2月 23日 星期二 10:59 BJT

日本股市：日经指数盘中小涨，市场交投淡静走势震荡

“目前风险微妙平衡，没有催化因素和明显的方向指引，我们认为市场没有共识。”

“现在市场有许多杂音，我们仍看到市场波动加剧，” Tyton Capital Advisors联席总经理Martin King表示。

Resona Holdings 涨3.2%，之前高盛将该股纳入“强力买入名单”。

高田 股价一度重挫6.5%，之前一消息人士对路透表示，美国监管机构考虑是否有必要再召回多达9,000万个安全气囊发生器。

东证股价指数 持平报1,300.5点，JPX日经400指数 亦持平，报11,775.74点。(完)

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