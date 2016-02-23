企业并购：美国威瑞森通讯拟以约18亿美元收购XO的光纤网络业务

路透2月22日 - 美国最大无线服务供应商--威瑞森通讯(Verizon Communications) 表示，公司将以约18亿美元收购美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)麾下XO Communications的光纤网络业务。

威讯说，该交易将包括XO的光纤网络协议和乙太网路(Ethernet)。这些业务将帮助服务威讯的企业和批发客户。

威讯周一表示，预计交易完成后将带来逾15亿美元的成本节省。