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货币新闻 | 2016年 2月 23日 星期二 11:09 BJT

企业并购：美国威瑞森通讯拟以约18亿美元收购XO的光纤网络业务

路透2月22日 - 美国最大无线服务供应商--威瑞森通讯(Verizon Communications) 表示，公司将以约18亿美元收购美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)麾下XO Communications的光纤网络业务。

威讯说，该交易将包括XO的光纤网络协议和乙太网路(Ethernet)。这些业务将帮助服务威讯的企业和批发客户。

威讯周一表示，预计交易完成后将带来逾15亿美元的成本节省。

该交易料将在2017年上半年完成。(完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)

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