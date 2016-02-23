路透基点：香港宽频获7亿港元贷款，作为收购新世界电话资产的资金

路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，摩根大通已承销最高7亿港元的五年期子弹式还款贷款，作为香港宽频收购案的资金。根据2月18日证交所的文件，香港宽频以总代价6.5亿港元向新世界发展旗下新世界电话收购香港的固网及宽频电讯服务和网络营销解决方案业务。

香港宽频已同意以6.5亿港元、排除现金和负债的方式，百分之百收购该业务，以期扩大在企业解决方案市场的业务。

这笔贷款与香港银行同业拆息(Hibor)的息差为185个基点，将按净杠杆比率来进行调整。

香港宽频不计7亿港元的定期贷款，以截至2015年8月31日止年度的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)来计算，其总额和净额的独立杠杆贷款比率分别为3.2倍和2.8倍。

香港宽频上次在贷款市场融资是在去年2月，借贷44.6亿港元的五年期贷款，作为再融资和资本重组之用。

该笔贷款包括：A部分31亿港元子弹式定期贷款，B部分11.6亿港元子弹式定期贷款，以及C部分2亿港元循环信贷。A和C部分的初始利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码206个基点，B部分额度首次动用后，贷款利率可上调至加码275个基点；B部分利率为较Hibor加码275个基点。

香港宽频在这之后一个月于香港证交所上市，过程中筹集了58亿港元。私募股权公司CVC Capital Partners及包括新加坡政府投资公司(GIC)在内的其他股东，以每股9港元售出约6.45亿股。六个月后，这两个股东，再加上AlpInvest，以6.14亿港元的大宗交易售出其全部合计持股。