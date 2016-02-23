台湾债市：指标公债殖利率收盘小跌，定存单标售稍高令跌幅缩减

* 指标10年券收盘殖利率收跌，但尾盘跌幅缩减 * 一年期定存单标售结果稍高于预期 * 10年券发行前殖利率明日看0.83-0.87% 路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债殖利率 发行前交易周二小幅收低。 受到一年期定存单标售结果稍高于预期的影响，殖利率跌幅尾盘略微缩减。 交易员指出，短率走低有限，成本未有效降低下，推升了短券及一年期央行定存单的利 率，也不排除明天标售的两年期定存单利率会较原先的预期稍高。不过，10年公债因买盘不 同于短券，且还有110亿的空单量，不少买盘仍看多，殖利率水位在区间低档未见松动。 〞殖利率曲线趋平也是一个趋势，长券会受到避险需求的进场而使殖利率走低，〞一位 证券商交易主管表示。 他们认为，10年公债因空单量一直在一百亿以上，多单有恃无恐，且预期投资盘还是有 所需求，殖利率续在0.83-0.88%的水位游走，未脱区间，也鲜少受到短券殖利率走高的影响 。 台湾央行周今日标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.349%。该结果 高于市场预期的0.32-0.33%，较前次标售均标0.351%降0.2个基点，为连16次走低。 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，由于今天一年期央 行定期存单得标加权平均利率高于市场预期，且发行金额扩大至1,600亿台币，将自市场多 抽走100亿资金，预估明天两年期定存单平均得标利率将落在0.415-0.425%。 也有大型银行交易主管认为，近期国际油价和股市的变化波动都还蛮大，对此变数仍须 小心。 至于五年公债方面，交易员表示，近期五年公债104/13期成交稀少，估计要到新券开 始发行前交易，成交量才会明显回温。105/5期五年券将在3月9日首日发行前交易。 交易员预估，明日10年券105/4期发行前交易殖利率区间在0.83-0.87%。五年公债104/1 3期殖利率0.53-0.57%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -0.50 0.5500% 0.5500-0.5500% 0.5 10 105/4 -0.90 0.8450% 0.8402-0.8510% 163.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 105/4 0.8450% 5 104/13 0.5500% 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)