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亚洲 | 2016年 2月 23日 星期二 15:41 BJT

台湾债市：指标公债殖利率收盘小跌，定存单标售稍高令跌幅缩减

* 指标10年券收盘殖利率收跌，但尾盘跌幅缩减
    * 一年期定存单标售结果稍高于预期
    * 10年券发行前殖利率明日看0.83-0.87%

    路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债殖利率 发行前交易周二小幅收低。
受到一年期定存单标售结果稍高于预期的影响，殖利率跌幅尾盘略微缩减。
    
    交易员指出，短率走低有限，成本未有效降低下，推升了短券及一年期央行定存单的利
率，也不排除明天标售的两年期定存单利率会较原先的预期稍高。不过，10年公债因买盘不
同于短券，且还有110亿的空单量，不少买盘仍看多，殖利率水位在区间低档未见松动。
    
    〞殖利率曲线趋平也是一个趋势，长券会受到避险需求的进场而使殖利率走低，〞一位
证券商交易主管表示。
    
    他们认为，10年公债因空单量一直在一百亿以上，多单有恃无恐，且预期投资盘还是有
所需求，殖利率续在0.83-0.88%的水位游走，未脱区间，也鲜少受到短券殖利率走高的影响
。
    
    台湾央行周今日标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.349%。该结果
高于市场预期的0.32-0.33%，较前次标售均标0.351%降0.2个基点，为连16次走低。 
    
    台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，由于今天一年期央
行定期存单得标加权平均利率高于市场预期，且发行金额扩大至1,600亿台币，将自市场多
抽走100亿资金，预估明天两年期定存单平均得标利率将落在0.415-0.425%。 
    
    也有大型银行交易主管认为，近期国际油价和股市的变化波动都还蛮大，对此变数仍须
小心。
    
     至于五年公债方面，交易员表示，近期五年公债104/13期成交稀少，估计要到新券开
始发行前交易，成交量才会明显回温。105/5期五年券将在3月9日首日发行前交易。
    
    交易员预估，明日10年券105/4期发行前交易殖利率区间在0.83-0.87%。五年公债104/1
3期殖利率0.53-0.57%。
    
     收盘价                   涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                   (基点)                              (亿台币)
 期                                                               
  5  104/13                    -0.50     0.5500%  0.5500-0.5500%       0.5
 10   105/4                    -0.90     0.8450%  0.8402-0.8510%     163.0
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  30    104/11                      没有成交
  20    104/14                      没有成交
  10     105/4                       0.8450%
   5    104/13                       0.5500%
   3     104/1                      没有成交
   2    104/10                      没有成交
 (完)          

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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