更正-《全球汇市》避险人气推动日圆走高，英镑和欧元震荡

(更正：因英文原文有误，内文第二段美元兑日圆报价应为112.235，非122.235；11日低位应为112.00日圆，非122.00日圆)

* 日圆兑欧元触及近三年高点，兑美元触及11日新高

* 英镑录得近六年最大单日跌幅

* 欧元下跌，因担忧英国可能退欧并损及欧盟

* 澳元涨至两个月新高，因大宗商品价格上扬

路透东京/悉尼2月23日 - 日圆周二全线走高，因高风险资产失去吸引，避险货币需求重振；英镑和欧元走势震荡，之前因英国脱欧公投的不确定性遭遇大跌。

美元兑日圆 下跌0.6%至112.235日圆，回吐隔夜因股市和大宗商品反弹所得的升幅，并一度触及11日低位112.00日圆。

欧元兑日圆 触及123.71日圆，为2013年4月以来最低。

日经指数 周二早上尾随美股隔夜升势而走扬，但不久后走软，中午前持平。亚洲其余股市大都走跌。

“美元兑日圆失去动能，因投资者对日股下跌做出反应。看来投机客持续带头行动。美国当局隔夜的评论亦打压美元，”外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino表示。

美国财政部一高层官员周一对记者表示，在上海会议将重申避免汇率操纵承诺的重要性。

财政部官员并称，将敦促所有20国集团(G20)成员避免因竞争力的理由而操纵汇率，重申现有G20承诺。

周二人民币兑美元中间价 为6.5273，是2月5日来最低。

**英镑受创**

英镑兑美元 最新报1.4139美元，此前一度跌至2009年3月来的低点1.4057。英镑下跌近2%，为近六年来最大单日跌幅。

伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)宣布支持英国退出欧盟后，英镑遭遇抛售。

约翰逊成为退欧阵营急需的标志性人物，并提高了英国民众投票支持退出欧盟的风险。

“对英国退欧的担忧已使英镑成为主要货币中表现最差的一个，”澳洲国民银行外汇策略师Rodrigo Catril称。

“欧元兑美元表现亦欠佳，表明如果英国选择退出欧盟，市场对欧元有些担忧。”

英国6月23日将举行公投，决定是否留在欧盟，在此之前英镑料会因民意变化而上下波动。

“考虑‘英国脱欧’对经济的负面影响，英国央行在公投前不大可能升息，即便经济在好转，”瑞穗证券首席外汇分析师Masafumi Yamamoto称。“公投可能在近期主导英镑走势，盖过其他可能影响汇率的因素。”

欧元兑美元 一度逼近1.1000大关，为近三周来首见，之后小幅回升至1.1040。

投资人热情拥抱澳元，主因澳洲主要出口品铁矿石价格大涨。澳元兑美元 一度创下近两个月高点0.7248，最新报0.7233。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1045 1.1026 +0.17 +1.70 1.0860

美元/日圆 112.03 112.91 -0.78 -6.87 120.30

欧元/日圆 123.78 124.50 -0.58 -5.13 130.47

美元/瑞郎 0.9978 0.9994 -0.16 -0.40 1.0018

英镑/美元 1.4112 1.4148 -0.25 -4.25 1.4738

美元/加元 1.3715 1.3705 +0.07 -0.90 1.3839

美元/离岸人民币 6.5326 6.5272 +0.08 -0.54 6.5680

澳元/美元 0.7220 0.7222 -0.03 -0.76 0.7275

新西兰元/美元 0.6698 0.6698 +0.00 -1.86 0.6825

澳元/日圆 80.950 81.560 -0.75 -7.61 87.620

新西兰元/日圆 75.070 75.570 -0.66 -8.43 81.980

英镑/日圆 158.15 159.77 -1.01 -10.76 177.22

澳元/新西兰元 1.0777 1.0779 -0.02 +1.06 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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