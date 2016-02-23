中国汇市：人民币早盘缩量下跌近百点，G20会议前汇价料续持稳

* 人民币早盘缩量下跌近百点，逼近6.53元关口支撑

* 中间价下跌逾百点，创1月7日来最大单日跌幅

* 中间价依旧是观察央行意图窗口

* 客盘预期渐趋稳定，G20会议前汇价料续持稳

路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期 周二早盘下跌近百点，逼近6.53元关口支撑，因国际美元反弹，中间价则创1月7日来最大单日跌幅。交易员称，中间价依旧是市场观察央行意图的窗口，但市场已不担忧汇率会大幅贬值，本周20国集团（G20）会议结束前汇价料仍持稳。

他们同时指出，虽仍有不少客盘逢低购汇，但结汇盘需求有松动迹象，区间波动思路逐渐抬头，监管层已不需要动用过多流动性即可稳定汇价，今日半日成交明显下降亦是佐证。

“虽然中间价下跌了，但市场没有特别的恐慌；感觉央妈已经掌握主动权了，G20会议前应该还是稳定为主吧。”一中资行交易员称。

G20财长和央行行长会议将于本周五至周六(26-27日)在上海召开，中国央行行长周小川周五将召开记者会，市场重点关注有关中国经济及汇率走向相关内容。

北京时间11:36，人民币兑美元 即期报6.5291元，上日收报6.5195元。今日人民币兑美元中间价 报6.5273元，上日中间价为6.5165元。人民币兑美元即期成交额 为51.88亿美元，上日半日为86亿美元。

全球汇市方面，日圆周二全线走高，因高风险资产失去吸引，避险货币需求重振；英镑和欧元走势震荡，之前因英国脱欧公投的不确定性遭遇大跌。

“（伦敦市长）约翰逊表态支持英国退欧对英镑是一个重大发展，英国退欧的不确定性和担忧将持续到公投。”Credit Agricole CIB分析师Brittany Baumann称。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.784元, 上日尾盘为6.7755元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5336元, 上一交易日尾盘报6.5294元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5289；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。