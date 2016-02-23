中国汇市：人民币早盘缩量下跌近百点，G20会议前汇价料续持稳

《中国重要政经日程》--1月20日-9月
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* 人民币早盘缩量下跌近百点，逼近6.53元关口支撑
* 中间价下跌逾百点，创1月7日来最大单日跌幅
* 中间价依旧是观察央行意图窗口
* 客盘预期渐趋稳定，G20会议前汇价料续持稳
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期 周二早盘下跌近百点，逼近6.53元关口支撑，因国际美元反弹，中间价则创1月7日来最大单日跌幅。交易员称，中间价依旧是市场观察央行意图的窗口，但市场已不担忧汇率会大幅贬值，本周20国集团（G20）会议结束前汇价料仍持稳。
他们同时指出，虽仍有不少客盘逢低购汇，但结汇盘需求有松动迹象，区间波动思路逐渐抬头，监管层已不需要动用过多流动性即可稳定汇价，今日半日成交明显下降亦是佐证。
“虽然中间价下跌了，但市场没有特别的恐慌；感觉央妈已经掌握主动权了，G20会议前应该还是稳定为主吧。”一中资行交易员称。
G20财长和央行行长会议将于本周五至周六(26-27日)在上海召开，中国央行行长周小川周五将召开记者会，市场重点关注有关中国经济及汇率走向相关内容。
北京时间11:36，人民币兑美元 即期报6.5291元，上日收报6.5195元。今日人民币兑美元中间价 报6.5273元，上日中间价为6.5165元。人民币兑美元即期成交额 为51.88亿美元，上日半日为86亿美元。
全球汇市方面，日圆周二全线走高，因高风险资产失去吸引，避险货币需求重振；英镑和欧元走势震荡，之前因英国脱欧公投的不确定性遭遇大跌。
“（伦敦市长）约翰逊表态支持英国退欧对英镑是一个重大发展，英国退欧的不确定性和担忧将持续到公投。”Credit Agricole CIB分析师Brittany Baumann称。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.784元, 上日尾盘为6.7755元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5336元, 上一交易日尾盘报6.5294元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5289；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透上海1月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 20