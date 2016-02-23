中国债市动态：期现货均窄幅波动，二级平淡一级配置需求尚可

《中国重要政经日程》--1月20日-9月
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路透上海2月23日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率微降，但稳势未破，国债期货波幅亦呈收敛之势。短期消息面进入空窗期，二级市场料暂时维持平淡表现；不过上午国开债招标情况尚可，显示一级市场配置需求犹在。
交易员指出，今日公开市场净回笼规模逾2,000亿元人民币，资金面虽略收敛，但仍属宽松；而近期市场的关注点将逐步转向3月初召开的全国人大和政协两会、2月经济数据以及新债供给量不断上升等因素，届时随着预期的调整，债市的波动或将再次加大。
北京一基金公司交易员称，“没啥变动，波澜不惊，也没有什么新的增量消息。”
他并谈到，接下来需要关注3月初召开的全国人大和政协两会，以及2月数据，尤其是金融数据，“这不传2月信贷还是高位，一方面看信贷的数，一方面观察信贷的效果吧，这种背景还是谨慎点。”
一级市场方面，国开行 上午招标发行的1-7年四期固息金融债中，一年和七年中标收益率/利率符合预期，三年和五年低于预期，后两期投标倍数也较高。
华东一银行交易员亦表示，目前机构大多没有方向感，下一步还是要看看两会及供给量等对市场的影响。
中国央行公开市场今日进行1,300亿元的逆回购操作，期限七天，利率续持稳在2.25%。据此计算，公开市场单日净回笼2,600亿元。
央行上周四稍晚公布，延续前期增加公开市场操作频率的有关安排，即日起，根据货币政策调控需要，原则上每个工作日均开展公开市场操作。如因市场需求不足等原因未开展操作，也将予以说明。
剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.15%/3.1355%，上日尾盘为3.15%/3.1325%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1606 早盘收报100.435元人民币，较上日结算价涨0.03%；10年期国债主力合约T1606 收报99.720元，较上日结算价涨0.02%。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透上海1月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 20