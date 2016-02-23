中国债市动态：期现货均窄幅波动，二级平淡一级配置需求尚可

路透上海2月23日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率微降，但稳势未破，国债期货波幅亦呈收敛之势。短期消息面进入空窗期，二级市场料暂时维持平淡表现；不过上午国开债招标情况尚可，显示一级市场配置需求犹在。

交易员指出，今日公开市场净回笼规模逾2,000亿元人民币，资金面虽略收敛，但仍属宽松；而近期市场的关注点将逐步转向3月初召开的全国人大和政协两会、2月经济数据以及新债供给量不断上升等因素，届时随着预期的调整，债市的波动或将再次加大。

北京一基金公司交易员称，“没啥变动，波澜不惊，也没有什么新的增量消息。”

他并谈到，接下来需要关注3月初召开的全国人大和政协两会，以及2月数据，尤其是金融数据，“这不传2月信贷还是高位，一方面看信贷的数，一方面观察信贷的效果吧，这种背景还是谨慎点。”

一级市场方面，国开行 上午招标发行的1-7年四期固息金融债中，一年和七年中标收益率/利率符合预期，三年和五年低于预期，后两期投标倍数也较高。

华东一银行交易员亦表示，目前机构大多没有方向感，下一步还是要看看两会及供给量等对市场的影响。

中国央行公开市场今日进行1,300亿元的逆回购操作，期限七天，利率续持稳在2.25%。据此计算，公开市场单日净回笼2,600亿元。

央行上周四稍晚公布，延续前期增加公开市场操作频率的有关安排，即日起，根据货币政策调控需要，原则上每个工作日均开展公开市场操作。如因市场需求不足等原因未开展操作，也将予以说明。

剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.15%/3.1355%，上日尾盘为3.15%/3.1325%。