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亚洲 | 2016年 2月 23日 星期二 12:01 BJT

标题新闻：日本40年期公债标售最高得标收益率为1.13%，投标倍数为3.06倍--财务省

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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