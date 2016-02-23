中国货币市场：资金面略收紧但仍属宽松范畴，关注逆回购巨量到期影响

路透北京2月23日 - 中国银行间市场周二资金面较昨天略有收紧，七天期融出减少，不过各期限利率变动不大。交易员称，今日资金到期量较大对市场稍有影响，目前流动性相对趋紧，但整体仍属宽松态势。

他们并表示，本周逆回购到期规模增大，而在乐观的流动性预期下，一级交易商逆回购报需求积极性不高，市场担心由此是否会导致大行供给减少而致资金波动，这种情况下需关注央行如何平衡以对。

“（资金）还行，可能比昨天要稍微紧一点，公开市场(净)回笼有点影响，不过利率跟昨天差不多。”北京一银行交易员说，“这周资金面应该还好，缺的话(逆回购)就多报一点，反正现在可以天天做。”

央行公开市场今日进行1,300亿元人民币七天期逆回购操作，利率持平在2.25%，单日净回笼2,600亿元。据路透统计，本周共有9,600亿元逆回购到期（包括上周六和周日的到期部分），其中今日逆回购到期3,900亿元，此外今日还有500亿元国库现金到期。

华南一银行交易员则称，资金仍属宽松范畴，所以稍长期限的资金需求不足，不过目前来看，谨慎心态还是会有一点。因为在资金巨量到期情况下，由于前期资金太过宽松，市场预期有些过头，以至于公开市场报需相对于到期量缩得非常厉害。

“我们主要的担忧，如果大行公开市场报量缩得非常厉害的话，那它向市场融出资金的量可能也会缩，从而情绪可能会有一个传导，...大行收紧的话，影响是立竿见影的。但需求是双向的，也不是（央行）行政指导要求，如果拿了几千亿出不掉的话，成本算谁的。”她说。

另有央行公开市场一级交易商交易员反映，目前央行也是希望逆回购需求报得越多越好，但对该行来说也是有心无力，因为最近两周资金太宽松，大家都减点出，在市场上可能拿到更便宜的钱，而且确实也没那么大的缺口。

“虽然下半周可能会有所变化，但我没办法提前行动，因为这会有我的成本呀。”他说。

央行上周四稍晚公布，延续前期增加公开市场操作频率的有关安排，即日起，根据货币政策调控需要，原则上每个工作日均开展公开市场操作。如因市场需求不足等原因未开展操作，也将予以说明。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:08 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9192 1.9112 +0.80

七天 2.2644 2.2631 +0.13

14天 2.4423 2.4095 +3.28

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.9400 1.8500 +9.00

七天 2.0250 2.3550 -33.00

14天 2.1550 2.2050 -5.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9400 1.9300 +1.00

七天 2.3200 2.3100 +1.00

14天 2.4800 2.4500 +3.00

Shibor

其中:隔夜 1.9330 1.9340 -0.10

七天 2.2830 2.2860 -0.30

三个月 2.9270 2.9470 -2.00