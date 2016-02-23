《路透晚报》--2月23日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：今年要保持运行在合理区间，加强定向调控--政治局会议

中国中共中央政治局周一召开会议称，今年要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，把握好稳增长和调结构的平衡，保持经济运行在合理区间，着力加强供给侧结构性改革，加快培育新的发展动能，改造提升传统比较优势。

--中国商务部：今年消费仍快速增长，近期人民币汇率波动不会对贸易产生影响

中国商务部长高虎城周二表示，通常来看人民币贬值或升值只要不超过10%，对贸易的影响微乎其微，不认为近期人民币汇率波动会对贸易产生影响。他并预计，今年中国消费仍会延续快速增长趋势。

--中国政策：今年起不得举借土地储备贷款，储备规模偏大的要加快供应

中国财政部、国土部、央行、银监会日前下发通知要求，新增土地储备项目所需资金应纳入政府性基金预算，不足部分通过发行地方政府债券解决；自2016年1月1日起，各地不得再向银行业金融机构举借土地储备贷款。

--中美关系：奥巴马称，中国意识到无法一直靠出口拉动经济成长

美国总统奥巴马周一称，中国意识到依靠出口拉动增长的模式不可能永远持续，但转型需要时间。奥巴马在白宫对各州州长发表讲话时，敦促他们向国会施压，要求批准跨太平洋伙伴关系协定(TPP)以提振对亚太地区出口。奥巴马称，中国倾向于通过向美国市场倾销由政府补贴的商品，以此解决短期问题，但他表示美国政府已经向中国明确表示，这不可行。

--中国经济：多数省份十三五年均GDP增速目标超6.5%，与中央相当--人民网

人民网周二汇总中国31省“十三五”（2016-2020年）规划大纲称，多数省份提出未来五年本地生产总值（GDP）年均增长6.5%以上，到2020年人均收入比2010年翻一番。

【金融】

--中国央行：1月末社会融资规模存量为141.57万亿元，同比增13.1%

中国央行周二公布，1月末，中国社会融资规模存量为141.57万亿元人民币，同比增长13.1%；其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为95.29万亿元，同比增长14.9%。

--台湾数据：第四季经常帐顺差200.1亿美元，国际收支顺差13.4亿美元

台湾央行周二公布，第四季经常帐顺差200.1亿美元，金融帐净流出220.4亿美元，国际收支综合余额顺差13.4亿美元。

--香港数据：1月综合CPI按年升幅加快至2.7%，因食品价格上升所致

香港政府统计处周二公布，今年1月综合消费物价指数（CPI）按年升2.7%，比去年12月2.5%的升幅加快，主要因期内新鲜蔬菜价格升幅扩大所致。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,300亿七天逆回购，单日净回笼2,600亿

业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行1,300亿元人民币的逆回购操作，期限七天。据此计算，公开市场单日净回笼2,600亿元。

--中国债市动态：期现货均窄幅波动，二级平淡一级配置需求尚可

中国银行间债市周二早盘现券收益率微降，但稳势未破，国债期货波幅亦呈收敛之势。短期消息面进入空窗期，二级市场料暂时维持平淡表现；不过上午国开债招标情况尚可，显示一级市场配置需求犹在。

--中国货币市场：资金面略收紧但仍属宽松范畴，关注逆回购巨量到期影响

中国银行间市场周二资金面较昨天略有收紧，七天期融出减少，不过各期限利率变动不大。交易员称，今日资金到期量较大对市场稍有影响，目前流动性相对趋紧，但整体仍属宽松态势。

--新债招标：中国国开行七年固息债中标利率3.24%，符合市场预期

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标发行的七年期固息金融债，中标利率为3.24%，符合3.24%的市场预测均值，对应投标倍数为2.51倍。国开行稍早招标的一、三、五年期固息增发债中标收益率分别为2.3011%、2.7268%和2.9460%，其中三年、五年定位低于市场预期，三期债对应投标倍数分别为2.92倍、3.56倍和3.38倍；预测均值分别为2.30%、2.75%和3.00%。

--新债招标：中国广东5-10年专项地方债利率较下限均上浮20bp--业内人士

业内人士周二透露，中国广东省上午招标的五、七及10年期专项地方债，中标利率分别为2.90%、3.07%和3.04%，较投标区间下限均上浮20个基点(bp)，对应投标倍数1.76倍、2.01倍和1.90倍。

【外汇】

--中国外汇：1月银行代客结售汇逆差694亿美元，环比降逾两成--外管局

中国国家外汇管理局周二公布，1月银行结售汇逆差544亿美元，较上月的894亿美元下降近四成。其中银行代客结售汇逆差694亿美元，较上月的881亿美元降逾两成；银行自身结售汇顺差150亿美元，上月为逆差13亿美元。

--中国汇市：人民币早盘缩量下跌近百点，G20会议前汇价料续持稳

人民币兑美元即期周二早盘下跌近百点，逼近6.53元关口支撑，因国际美元反弹，中间价则创1月7日来最大单日跌幅。交易员称，中间价依旧是市场观察央行意图的窗口，但市场已不担忧汇率会大幅贬值，本周20国集团（G20）会议结束前汇价料仍持稳。

--CNH动态：离岸即期随中间价走低，短期流动性舒缓然大行仍在加息揽储

离岸人民币兑美元即期周二微幅走跌，市场交易仍较为清淡，此前人民币中间价创逾六周最大降幅；银行间短期拆借资金流动性已舒缓，然仍有不少银行选择短期定存加息揽储。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收低，市场信心不稳令获利盘回吐

中国股市沪综指周二收低。分析师指出，昨日的大涨已令证监会换帅等利好因素基本体现，市场情绪又回复到矛盾纠结状态，昨日领涨的券商、保险股受获利盘回吐压力，均出现明显回调，拖累大盘下跌，尾市股指扳回部分跌幅。

--《市场热谈》猎寻海外资产，中日两国企业狭路相逢

中国想通过海外并购提升经济，这可能会与大举海外收购以躲避国内经济停滞的日资企业发生冲撞。去年中日两国买家就在争夺意大利铁路公司的交易中短兵相接；知情人士称，他们可能很快又去角逐泰国银行了。

--中国保险：富德保险董事长张峻正配合调查，公司经营未受影响--报载

上海证券报周二报导，近两年来在资本市场高调举牌多家上市公司的富德生命人寿，再度处于舆论的风口浪尖。来自其母公司富德保险控股的最新声明显示，张峻个人确实正在配合调查，但公司经营未受影响。

--《焦点》中国驱动的供应过剩料阻碍铝价上涨

规模庞大的过多铝库存--主要源于中国产量上升，势必限制由大量减产引发的暂时性价格反弹。去年价格重挫和利润率受压，导致铝减产大约550万吨，其中大约400万吨发生在中国。“我们觉得价格将保持在1,400/1,500水平，这已足够低，可迫使中国的供应进一步减少，”CRU铝部门主管Marco Georgiou称。 （完） (整理 黄凯; 审校 张喜良)