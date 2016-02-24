美国与加拿大经济指标预测--2月24日-3月2日****

中国个股：中国电影拟购法国YMAGIS 15%股权，并投资影片《速度与激情8》
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
2月22日当周
2月24日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 544.9
再融资指数 -- 2,456.7
1445 美国Markit综合PMI 2月初值 -- 53.2
服务业PMI 53.5 53.2
1500 美国新屋销售(万户) 1月 52.0 54.4
2月25日(四)
1230 美国建筑许可年率(万户) 1月修正值 -- 120.2
建筑许可(较前月) -- -0.2%
1330 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 1月 +2.5% -5.0%
扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.2% -1.0%
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -2.8%
扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) +1.0% -4.3%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月20日当周 27 26.2
四周均值(万人) -- 27.325
续请失业金人数(万人) 2月13日当周 226 227.3
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 12月 -- +0.5%
(较上年同期) -- +5.9%
房价指数 -- 228.8
2月26日(五)
1330 美国商品贸易收支(亿美元) 1月初值 -- 逆差615
1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第四季修正值 +0.4% +0.7%
最终销售 +1.1% +1.2%
消费者支出 -- +2.2%
GDP平减指数 +0.8% +0.8%
个人消费支出(PCE)物价指数 +0.1% +0.1%
核心PCE物价指数 +1.2% +1.2%
1455 美国密西根大学消费者信心指数 2月终值 91.0 90.7
现况指数 105.8 105.8
预期指数 80.8 81.0
1500 美国实质个人支出(较前月) 1月 -- +0.1%
个人所得(较前月) +0.4% +0.3%
经调整后的个人支出 +0.3% 持平
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% 持平
(较上年同期) -- +1.4%
PCE物价指数(较前月) -- -0.1%
(较上年同期) -- +0.6%
1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 1月 -- +0.9%
2月29日当周
2月29日(一)
1330 加拿大经常帐(亿加元) 第四季 -- 赤字162.1
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -0.2%
(较上年同期) -- +1.1%
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 2月 54.0 55.6
1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 1月 -- +0.1%
1530 美国达拉斯联储制造业活动指数 2月 -- 负34.60
3月1日(二)
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.6%
GDP环比年率 第四季 -- +2.3%
GDP(较前月) 12月 -- +0.3%
1430 加拿大RBC制造业PMI(经季调) 2月 -- 49.3
1445 美国Markit制造业PMI 2月终值 -- 51.0
1500 美国建筑支出(较前月) 1月 0.5% 0.1%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 2月 48.8 48.2
制造业投入物价分项指数 35.0 33.5
制造业就业分项指数 -- 45.9
制造业新订单分项指数 -- 51.5
1830 美国汽车销量年率(万辆) 2月 1,750 1,758
3月2日(三)
1315 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 2月 增加18.5 增加20.5
1445 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 2月 -- 718.9(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 王丽鑫；审校 李爽)
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透上海1月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日跌0.30%至94.86；SDR篮子指数跌至95.86，BIS篮子指数跌至96.31。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.04%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数升0.07% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8693 -125 欧元 7.323 -352 日圆 5.9805 4 港元 0.8855 -15 英镑