台湾货币市场：短率持稳惟资调难度高，买票资金少短票利率走扬

* 短率大致持稳，拆款以到期续做为主

* 大金主暂停拆出，气氛略紧张

* 买票资金减少，短票利率明显上扬

* RP市场资金多，利率维持原水准

记者 罗两莎

路透台北2月23日 - 台湾银行间月内短率周二大致持稳。资金调度人员指出，今天主要大型金融机构暂停拆出，致市场资金略为趋紧，资金调度难度升高，利率则维持在原水准。

他们表示，今天拆款以到期续做为主，但有资金需求的金融机构明显感受到资金不好借；也有部分外商银行因近来外资汇入，资金较充沛，愿意以较低的利率拆出。

〞感觉上今天整体市场资金有稍微紧一点，蛮多银行都缺钱的。〞一位大型银行资调人员说。

他们指出，目前月内资金相当充沛，但跨月资金仍不易取得，特别是今天两大主要资金供给者暂停拆出，使市场气氛变得有点紧张。

本地时间13:20 今日报价 上日收盘 台币兑美元 33.251 33.567 台湾加权股价指数<.TWII 8,339.43 8,326.68 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.202% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.200-0.200% 0.200-0.260%

--一周拆款利率区间 0.200-0.370% 0.200-0.320%

--两周拆款利率区间 0.240-0.370% 0.240-0.355%

**短票利率上扬**

短票市场方面，大型票券商指出，因今天市场大型资金供应者暂停拆出，致资金调度难度升高，短票利率亦随之走扬，主要集中在0.36-0.37%。

〞今天啊，很亮丽啊，利率都往上抬了。〞一位大型票券公司交易员说。

他们表示，今天买票的资金不知道跑到哪里去了，由于买方资金明显减少，带动短票利率上扬。

今日大型票券商与银行间承作30天期自保短票利率主要成交于0.36-0.37%；上日则在0.35%，少数成交在0.355-0.37%。

集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.353%，前日0.355%；上日区间在0.30-0.40%，前日在0.34-0.40%；上日成交量78.43亿台币，前日在140.1亿台币。

周二央行定存单到期5,637.5亿台币，发行情况则待稍晚央行公布。

本周央行定存单到期1兆(万亿)3,577.5亿台币，余日落点分别为：周三3,234.5亿、周四1,985.5亿及周五28亿。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为407亿台币，累积超额准备为5,658亿台币、加计前期1%的超额准备为7,162亿台币。

**RP利率持平**

债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员指出，今天整体RP市场资金尚称充裕，利率亦维持在原水准。

〞感觉上今天资金比较多，利率跟前几天一样。〞一位大型票券商交易员说。

一大型证券商交易员指出，随着寿险公司资金大举投入美元计价债券后，过去资金浮滥情况不再，加上公债RP利率收益率已不具吸引力，料公债RP利率不易再往下走。

今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率与上日相同，短天期公债RP利率主要成交在0.33-0.35%；公司债附买回利率主要成交在0.43-0.45%。