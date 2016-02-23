CNH动态：离岸即期随中间价走低，短期流动性舒缓然大行仍在加息揽储

路透香港2月23日 - 离岸人民币兑美元即期 周二微幅走跌，市场交易仍较为清淡，此前人民币中间价创逾六周最大降幅；银行间短期拆借资金流动性已舒缓，然仍有不少银行选择短期定存加息揽储。

“今天spot(美元即期)主要是跟随(美元兑人民币)中间价往上走，我们比较关注今天要发布的银行代客结售汇数据。而且本周G20峰会在上海开，市场预期这前后人民币应该会比较稳定。”一位香港资深交易员称。

国家外汇管理局周二即将公布1月银行代客结售汇数据，这一数据直接反映境内企业和居民外汇交易行为。分析人士主要通过外汇储备、央行外汇占款和银行结售汇三个数据来观察央行干预力度和国际资本流动规模。

在连续15年按月公布金融机构外汇占款后，中国央行上周四公布1月末数据，取消了“外汇买卖”和“金融机构外汇占款”两项指标，但未对指标变化予以解释，引发市场关注和热议。市场人士抱怨称，由此不能知道金融机构外汇头寸的变化，不能“推测”央行和商业银行之间的外汇交易。

今年1月央行口径外汇占款减少6,445亿元人民币，创历史第二大降幅。

在岸人民币即期 周二早盘下跌近百点，逼近6.53元关口支撑，因国际美元反弹，中间价则创1月7日来最大单日跌幅。交易员称，中间价依旧是市场观察央行意图的窗口，但市场已不担忧汇率会大幅贬值，本周20国集团（G20）会议结束前汇价料仍持稳。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7890元,上日尾盘为6.7755元，跌0.2%。

**离岸人民币流动性舒缓，然几大行争加息揽客**

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)不同期限利率在上周五飙升至逾一个月高位后连续两日走低，短期资金流动性已大幅舒缓，其中隔夜 已由上周五最高9.265%降至目前的4.25%，一周期的HIBOR 亦从7.9045%降至今日的5.07%。

尽管短期流动性已舒缓，但不少银行仍不敢掉以轻心，周一起陆续有香港银行加短期人民币定存利息。

“全球外汇市场波动都在加大，包括英镑急挫，近期得趁人民币汇价走稳之际吸引一些避险资金，为人民币业务发展储蓄粮草。”一位中资银行香港分行资金部人士称。

花旗六个月定期人民币存款利息周一已提0.1个百分点至年利率4%；建行亚洲六个月期10万元起存额的定存利息亦上调0.1个百分点至4.55%。