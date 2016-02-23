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市场报道 | 2016年 2月 23日 星期二 14:33 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑买气较强，但尚未能向上突破

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* 欧元/英镑偏向买气，但不太能够向上突破，近期高点在2月11日触及的0.7897英镑

* 英镑近日受英国脱欧疑虑重创，但欧元亦面临许多欧元区利空

* 欧元利空因素包括：欧盟出现分裂迹象、欧洲央行宽松预期、经济成长缓慢、难民问题等

* 欧元/英镑料将持坚，但不易突破0.7900

* 200周移动均线在上档的0.7937，欧元/英镑自2013年12月以来未曾突破

* 支撑在一目均衡基准线位置0.7710，转换线在0.7795(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)

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