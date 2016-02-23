《汇市简讯》欧元/英镑买气较强，但尚未能向上突破

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
0626GMT
* 欧元/英镑偏向买气，但不太能够向上突破，近期高点在2月11日触及的0.7897英镑
* 英镑近日受英国脱欧疑虑重创，但欧元亦面临许多欧元区利空
* 欧元利空因素包括：欧盟出现分裂迹象、欧洲央行宽松预期、经济成长缓慢、难民问题等
* 欧元/英镑料将持坚，但不易突破0.7900
* 200周移动均线在上档的0.7937，欧元/英镑自2013年12月以来未曾突破
* 支撑在一目均衡基准线位置0.7710，转换线在0.7795(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。