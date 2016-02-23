路透基点：开元产业投资信托基金寻求4.6亿美元等额再融资--TRLPC

路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称开元产业投资信托基金正寻求一笔等额4.6亿美元三年期双币贷款。

永隆银行担任牵头行兼簿记行。

这笔子弹式融资包含3.20亿人民币(5,000万美元)本地融资，以及4.1亿美元的境外融资。境外融资的部分还将进一步拆分为一笔3亿美元的定期贷款、一笔5,000万美元循环信用额度、以及一笔6,000万美元的循环信用额度。永隆银行将提供6,000万美元循环信用额度的部分，该部分贷款有备用信用证作为担保，不会进入银团贷款，其余金额则将进行银团贷款。

开元产业投资信托基金在中国拥有七家酒店，坐落于长春、杭州、开封、宁波及上海等地，这些酒店将成为本地融资的担保品。该基金的关系企业及股票则将成为境外融资的担保品。本地及境外贷款的部分存在一份贷款机构间协议(inter-creditor agreement)。

本地贷款的利率为中国人民银行利率的110%，境外银团贷款的利率则为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码200个基点。

浙江开元酒店投资管理集团有限公司为本地贷款部份的借款人，Spearhead Global Ltd及Strong Tower Global Ltd则为境外贷款的借款人。

本地贷款部分，承贷5,000万人民币以上者可获得30个基点的前端费，以及高级主办行头衔；承贷3,000万至4,900万元人民币者可以获得21个基点的前端费，以及主办行头衔；承贷1,500万至2,900万元人民币者可以获得15个基点的前端费，以及安排行头衔。

境外贷款部分，承贷5,000万美元以上者可获得240个基点的费用，以及高级主办行头衔，综合收益为280个基点；承贷3,000万至4,900万美元者可获得210个基点的费用，以及主办行头衔，综合收益为270个基点；承贷1,500万至2,900万美元可获得180个基点的费用，以及安排行头衔，综合收益为260个基点。