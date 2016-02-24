《中国重要政经日程》--2月24日

金属期市：伦铜小幅上涨，等待中国数据及特朗普就任
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
=============================今日重要政经日程==========================
2月24日（周三）
--上午10时 国务院新闻办举行外国记者沙龙活动，请全国人大外事委员会主任委员傅莹、全国政协外事委员会副主任王国庆和全国人大常委会办公厅新闻局、全国政协办公厅新闻局的有关负责人介绍今年“两会”相关新闻安排，并与记者进行交流。
--上午10时 国务院台湾事务办公室举办例行新闻发布会。
*--上午10时 国家卫生计生委召开例行新闻发布会，介绍儿科医生培养和使用等有关情况。
*--下午3时 国务院新闻办举行举行发布会，请科技部部长万钢介绍科技改革和创新发展有关情况，并答记者问。
=============================近期重要政经日程==========================
2月25日（周四）
*--2016国际金融业协会（IIF）第八届年度G20会议于2月25-26日在上海召开。
2月26日（周五）
--2016年G20首次财长和央行行长会议2月26-27日在上海举行。
--上午9时30分 中国人民银行在央行上海总部举行记者会，央行行长周小川将出席记者会并回答记者关心的问题。
3月3日（周四）
--全国政协十二届四次会议在北京召开。
3月5日（周六）
--十二届全国人大四次会议在京召开。议程包括：审议政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，审查和批准计划报告、预算报告等。
7月9日（周六）
--G20贸易部长会议将于7月9-10日在上海举行，商务部是G20贸易投资合作的国内牵头部门。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
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