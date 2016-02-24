金属期市：伦铜小幅上涨，等待中国数据及特朗普就任
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
路透上海2月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2月 2/26 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 2/29 0930 2015年国民经济和社会发展统计公报 2015年 -- 中国货物和服务贸易 1月 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI 2月 3/8 1000左右 进出口贸易数据 2月 3/10 0930 居民消费价格指数（CPI） 2月 工业生产者价格指数（PPI） 2月 3/12 1330 规模以上工业增加值 2月 固定资产投资(不含农户) 1-2月 民间固定资产投资 1-2月 房地产开发和销售情况月度报告 2月 社会消费品零售总额 2月 3/16 -- 银行结售汇数据 2月 -- 银行涉外代客收付款数据 2月 3/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 2月 3/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 2月 3/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2月 3/27 0930 规模以上工业企业利润 1-2月 3/28 -- 中国货物和服务贸易 2月 3/31 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 2015年 -- 中国国际投资头寸表（正式数） 2015年 -- 中国外债数据（正式数） 2015年 -- 中国银行业对外金融资产负债 2015年 4月 4/1 0900 官方制造业PMI 3月 官方非制造业PMI 3月 0945 财新制造业PMI 3月 4/6 0945 财新服务业PMI 3月 4/11 0930 居民消费价格指数（CPI） 3月 工业生产者价格指数（PPI） 3月 4/13 1000左右 进出口贸易数据 3月 4/15 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年一季度 规模以上工业增加值 3月 固定资产投资(不含农户) 1-3月 民间固定资产投资 1-3月 房地产开发和销售情况月度报告 1-3月 社会消费品零售总额 3月 4/16 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年一季度 4/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 4/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 3月 -- 银行结售汇数据 3月 -- 银行涉外代客收付款数据 3月 4/22 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/27 0930 规模以上工业企业利润 1-3月 -- 中国货物和服务贸易 3月 4/29 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 2016年一季度 5月 5/1 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5/3 0945 财新制造业PMI 4月 5/5 0945 财新服务业PMI 4月 5/6 -- 中国国际收支平衡表（初步数） 一季度 5/8 1000左右 进出口贸易数据 4月 5/9 -- 金融机构直接投资流量数据 一季度 5/10 0930 居民消费价格指数（CPI） 4月 工业生产者价格指数（PPI） 4月 5/14 1330 规模以上工业增加值 4月 固定资产投资(不含农户) 1-4月 民间固定资产投资 1-4月 房地产开发和销售情况月度报告 4月 社会消费品零售总额 4月 5/16 -- 银行结售汇数据 4月 -- 银行涉外代客收付款数据 4月 5/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 4月 5/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 4月 5/27 0930 规模以上工业企业利润 1-4月 -- 中国外汇市场交易概况数据 4月 -- 中国货物和服务贸易 4月 5/31 -- 中国对外证券投资资产（分国别） 2015年末 6月 6/1 0900 官方制造业PMI 5月 官方非制造业PMI 5月 0945 财新制造业PMI 5月 6/3 0945 财新服务业PMI 5月 6/8 1000左右 进出口贸易数据 5月 6/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 5月 工业生产者价格指数（PPI） 5月 6/12 1330 规模以上工业增加值 5月 固定资产投资(不含农户) 1-5月 民间固定资产投资 1-5月 房地产开发和销售情况月度报告 5月 社会消费品零售总额 5月 6/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 5月 6/20 -- 银行结售汇数据 5月 -- 银行涉外代客收付款数据 5月 6/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 5月 6/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 5月 6/27 0930 规模以上工业企业利润 1-5月 -- 中国货物和服务贸易 5月 6/30 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 一季度 -- 中国国际投资头寸表（正式数） 一季度 -- 中国外债数据（正式数） 一季度 -- 中国银行业对外金融资产负债 一季度 7月 7/1 0900 官方制造业PMI 6月 官方非制造业PMI 6月 0945 财新制造业PMI 6月 7/5 0945 财新服务业PMI 6月 7/10 0930 居民消费价格指数（CPI） 6月 工业生产者价格指数（PPI） 6月 7/13 1000左右 进出口贸易数据 6月 7/15 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年二季度 规模以上工业增加值 6月 固定资产投资(不含农户) 1-6月 民间固定资产投资 1-6月 房地产开发和销售情况月度报告 1-6月 社会消费品零售总额 6月 7/16 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年二季度 7/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 6月 7/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 6月 -- 银行结售汇数据 6月 -- 银行涉外代客收付款数据 6月 7/22 -- 中国外汇市场交易概况数据 6月 7/27 0930 规模以上工业企业利润 1-6月 -- 中国货物和服务贸易 6月 7/29 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 2016年二季度 8月 8/1 0900 官方制造业PMI 7月 官方非制造业PMI 7月 0945 财新制造业PMI 7月 8/3 0945 财新服务业PMI 7月 8/4 -- 中国国际收支平衡表（初步数） 二季度 8/8 1000左右 进出口贸易数据 7月 8/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 7月 工业生产者价格指数（PPI） 7月 -- 金融机构直接投资流量数据 二季度 8/11 1330 规模以上工业增加值 7月 固定资产投资(不含农户) 1-7月 民间固定资产投资 1-7月 房地产开发和销售情况月度报告 7月 社会消费品零售总额 7月 8/16 -- 银行结售汇数据 7月 -- 银行涉外代客收付款数据 7月 8/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 7月 8/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 7月 8/26 -- 中国外汇市场交易概况数据 7月 -- 中国货物和服务贸易 7月 8/27 0930 规模以上工业企业利润 1-7月 9月 9/1 0900 官方制造业PMI 8月 官方非制造业PMI 8月 0945 财新制造业PMI 8月 9/5 0945 财新服务业PMI 8月 9/8 1000左右 进出口贸易数据 8月 9/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 8月 工业生产者价格指数（PPI） 8月 9/12 1330 规模以上工业增加值 8月 固定资产投资(不含农户) 1-8月 民间固定资产投资 1-8月 房地产开发和销售情况月度报告 8月 社会消费品零售总额 8月 9/19 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 8月 -- 银行结售汇数据 8月 -- 银行涉外代客收付款数据 8月 9/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 8月 9/23 -- 中国外汇市场交易概况数据 8月 9/27 0930 规模以上工业企业利润 1-8月 -- 中国货物和服务贸易 8月 9/30 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 二季度 -- 中国国际投资头寸表（正式数） 二季度 -- 中国外债数据（正式数） 二季度 -- 中国银行业对外金融资产负债 二季度 10月 10/1 0900 官方制造业PMI 9月 官方非制造业PMI 9月 10/3 0945 财新制造业PMI 9月 10/5 0945 财新服务业PMI 9月 10/13 1000左右 进出口贸易数据 9月 10/14 0930 居民消费价格指数（CPI） 9月 工业生产者价格指数（PPI） 9月 10/19 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年三季度 10/19 规模以上工业增加值 9月 固定资产投资(不含农户) 1-9月 民间固定资产投资 1-9月 房地产开发和销售情况月度报告 1-9月 社会消费品零售总额 9月 10/20 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年三季度 10/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 9月 10/21 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 9月 -- 银行结售汇数据 9月 -- 银行涉外代客收付款数据 9月 10/27 0930 规模以上工业企业利润 1-9月 10/28 -- 中国外汇市场交易概况数据 9月 -- 中国货物和服务贸易 9月 10/31 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 2016年三季度 11月 11/1 0900 官方制造业PMI 10月 官方非制造业PMI 10月 0945 财新制造业PMI 10月 11/3 0945 财新服务业PMI 10月 11/4 -- 中国国际收支平衡表（初步数） 三季度 11/8 1000左右 进出口贸易数据 10月 11/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 10月 工业生产者价格指数（PPI） 10月 -- 金融机构直接投资流量数据 三季度 11/12 1330 规模以上工业增加值 10月 固定资产投资(不含农户) 1-10月 民间固定资产投资 1-10月 房地产开发和销售情况月度报告 10月 社会消费品零售总额 10月 11/16 -- 银行结售汇数据 10月 -- 银行涉外代客收付款数据 10月 11/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月 11/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 10月 11/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 10月 11/27 0930 规模以上工业企业利润 1-10月 11/28 -- 中国货物和服务贸易 10月 11/30 -- 中国对外证券投资资产（分国别） 6月末 12月 12/1 0900 官方制造业PMI 11月 官方非制造业PMI 11月 0945 财新制造业PMI 11月 12/5 0945 财新服务业PMI 11月 12/8 1000左右 进出口贸易数据 11月 12/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 11月 工业生产者价格指数（PPI） 11月 12/12 1330 规模以上工业增加值 11月 固定资产投资(不含农户) 1-11月 民间固定资产投资 1-11月 房地产开发和销售情况月度报告 11月 社会消费品零售总额 11月 12/16 -- 银行结售汇数据 11月 -- 银行涉外代客收付款数据 11月 12/19 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 11月 12/23 -- 中国外汇市场交易概况数据 11月 12/27 0930 规模以上工业企业利润 1-11月 -- 中国货物和服务贸易 11月 12/30 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 三季度 -- 中国国际投资头寸表（正式数） 三季度 -- 中国外债数据（正式数） 三季度 -- 中国银行业对外金融资产负债 三季度 注:1.本表的公布日期为官方初步计划，如有变将及时更新。 2. -- 表示具体发布时间未知。 3.海关公布进出口贸易数据。 4.外管局公布中国货物和服务贸易数据，是指居民与非居民之间发生的货物和服务 贸易交易，与国际收支平衡表中的货物和服务贸易口径相同。 5. 首次公布的中国对外证券投资资产（分国别）数据为2015年6月末数据，今后该 数据将在统计期后半年内公布。 6.首次公布的中国银行业对外金融资产负债数据为2015年12月末数据，今后该数据 将在统计期后3个月内公布。(完）
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。