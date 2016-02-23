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亚洲 | 2016年 2月 23日 星期二 15:34 BJT

全球金市：金价攀升，因股市涨势偃旗息鼓且资金流入黄金ETF

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价格 变动 涨跌%

现货金 1216.3 7.94 0.66

现货银 15.225 0.055 0.36

现货铂金 926.5 0 0

现货钯金 493.98 0.23 0.05

COMEX期金 1216.8 6.7 0.55

COMEX期银 15.24 0.056 0.37

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/刘秀红；审校 张明钧/蔡美珍)

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