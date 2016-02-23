《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月23日

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月20日
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7568港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低72.32点，或0.37%，报19,732.4点 。投资者在特朗普周五宣誓就职前保持谨慎。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.960 -0.23 18636 9.925 -0.75 >
路透香港2月23日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:25时,1港元=0.84039人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.32 7.77 2.50 南玻 11.83 6.33 2.22 深康佳 5.08 3.15 1.92 ST中华 13.82 6.64 2.48 ST中冠 49.92 19.99 2.97 深深宝 22.96 9.91 2.76 深华发 26.62 9.80 3.23 深赤湾 18.07 14.18 1.52 特力 72.70 27.02 3.20 飞亚达 13.20 8.20 1.92 一致药业 66.15 39.82 1.98 深深房 10.92 5.93 2.19 ST盛润 7.65 6.32 1.44 深南电 10.89 5.06 2.56 深纺织 12.40 7.31 2.02 方大集团 11.49 6.30 2.17 深国商 27.00 10.95 2.93 深赛格 11.85 5.60 2.52 宝石 7.48 5.14 1.73 小天鹅 22.46 18.99 1.41 粤高速 5.26 3.92 1.60 晨鸣纸业 7.75 5.53 1.67 ST珠江 9.12 6.44 1.69 美菱电器 5.54 4.47 1.47 大冷股份 15.53 8.55 2.16 粤电力 5.78 4.60 1.50 佛山照明 10.20 6.27 1.94 江铃汽车 28.50 23.46 1.45 沙隆达 10.70 6.82 1.87 苏常柴 7.84 4.99 1.87 威孚高科 18.57 14.96 1.48 古井贡酒 28.81 23.40 1.47 ST东海 15.42 6.41 2.86 长安汽车 15.11 15.17 1.19 京东方 2.60 2.11 1.47 鲁泰 10.53 10.10 1.24 本钢板材 5.26 2.56 2.44 张裕 35.25 24.02 1.75 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7568港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低72.32点，或0.37%，报19,732.4点 。投资者在特朗普周五宣誓就职前保持谨慎。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.960 -0.23 18636 9.925 -0.75 >
--周大福 董事总经理黄绍基表示，今年业务表现回归正常，受惠于传统零售旺季，预计财年第四季可进一步好转，但是否进入复苏期则言之尚早。
--前财政司司长曾俊华宣布以信任、团结、希望三大信念参选特首，认为下届政府最主要工作是休养生息，但并非甚么也不做，而最大任务是重建社会信任。