表格：外资在韩国股市卖超48亿韩元

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月20日
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7568港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低72.32点，或0.37%，报19,732.4点 。投资者在特朗普周五宣誓就职前保持谨慎。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.960 -0.23 18636 9.925 -0.75 >
路透首尔2月23日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超48亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
----------------------------------------------------
2月23日 -4.8 -52.1 -15.9
^2月22日 35.5 -47.3 -53.7
2月19日 171.6 -69.4 -178.4
2月18日 86.4 136.8 -302.0
2月17日 -19.6 69.4 -158.8
2月16日 85.8 83.7 -230.7
2月15日 -124.0 220.7 -124.1
2月12日 -297.8 428.7 -190.3
2月11日 -167.7 61.5 43.0
2月 5日 0.4 565.9 -152.7
2月 4日 149.8 170.3 -359.9
2月 3日 -190.5 -1.2 124.2
2月 2日 -30.0 -54.3 27.7
2月 1日 185.6 3.2 -239.3
1月29日 176.1 -65.2 -177.1
----------------------------------------------------
本月以来 -119.4 1,517.0 -1,810.9
----------------------------------------------------
今年以来 -3,085.6 4,654.3 -659.0
----------------------------------------------------
注：^ 2月22日为修正后数据。(完)
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7568港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低72.32点，或0.37%，报19,732.4点 。投资者在特朗普周五宣誓就职前保持谨慎。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.960 -0.23 18636 9.925 -0.75 >
--周大福 董事总经理黄绍基表示，今年业务表现回归正常，受惠于传统零售旺季，预计财年第四季可进一步好转，但是否进入复苏期则言之尚早。
--前财政司司长曾俊华宣布以信任、团结、希望三大信念参选特首，认为下届政府最主要工作是休养生息，但并非甚么也不做，而最大任务是重建社会信任。