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亚洲 | 2016年 2月 23日 星期二 15:40 BJT

表格：外资在韩国股市卖超48亿韩元

路透首尔2月23日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超48亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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2月23日 -4.8 -52.1 -15.9

^2月22日 35.5 -47.3 -53.7

2月19日 171.6 -69.4 -178.4

2月18日 86.4 136.8 -302.0

2月17日 -19.6 69.4 -158.8

2月16日 85.8 83.7 -230.7

2月15日 -124.0 220.7 -124.1

2月12日 -297.8 428.7 -190.3

2月11日 -167.7 61.5 43.0

2月 5日 0.4 565.9 -152.7

2月 4日 149.8 170.3 -359.9

2月 3日 -190.5 -1.2 124.2

2月 2日 -30.0 -54.3 27.7

2月 1日 185.6 3.2 -239.3

1月29日 176.1 -65.2 -177.1

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本月以来 -119.4 1,517.0 -1,810.9

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今年以来 -3,085.6 4,654.3 -659.0

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注：^ 2月22日为修正后数据。(完)

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