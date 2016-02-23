修正-金属期市：伦铜从两周高位下跌，因市场担心需求问题

(修正：内文第一段最后一句，应为“走扬”，非“走场”)

路透墨尔本2月23日 - 伦敦期铜周二从上一交易日触及的两周高位回落，因交易商担心需求能否维持不坠。上日公布的中国1月金属进口强劲推升市场走扬。

渣打银行在研究报告中称，中国公布的正面经济数据再加上提振楼市的政策措施，料将支持金属走势。

“已公布的政策措施，包括降低房产交易税及为地方政府基建项目增加融资，都对金属需求产生了正面影响。”

“但我们认为，单靠这些经济发展，并不能带来基本金属价格的持续上扬。”

0706 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌1%至每吨4,644美元，将周一涨幅回吐过半。该合约周一曾触及4,701美元，创2月4日以来最高。

上海期货交易所期铜合约 涨0.4%，至每吨36,200元人民币。

渣打表示，中国1月精炼铜进口增长7.8%至323,870吨，但其中多数可能都是为收储。

上海期交所期锡 上涨近4%触及六个月最高，受印尼供应短缺及中国进口增长的消息提振。未平仓合约已较上周五增长近一倍。(完)

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