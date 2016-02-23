修正-金属期市：伦铜从两周高位下跌，因市场担心需求问题

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月20日
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7568港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低72.32点，或0.37%，报19,732.4点 。投资者在特朗普周五宣誓就职前保持谨慎。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.960 -0.23 18636 9.925 -0.75 >
(修正：内文第一段最后一句，应为“走扬”，非“走场”)
路透墨尔本2月23日 - 伦敦期铜周二从上一交易日触及的两周高位回落，因交易商担心需求能否维持不坠。上日公布的中国1月金属进口强劲推升市场走扬。
渣打银行在研究报告中称，中国公布的正面经济数据再加上提振楼市的政策措施，料将支持金属走势。
“已公布的政策措施，包括降低房产交易税及为地方政府基建项目增加融资，都对金属需求产生了正面影响。”
“但我们认为，单靠这些经济发展，并不能带来基本金属价格的持续上扬。”
0706 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌1%至每吨4,644美元，将周一涨幅回吐过半。该合约周一曾触及4,701美元，创2月4日以来最高。
上海期货交易所期铜合约 涨0.4%，至每吨36,200元人民币。
渣打表示，中国1月精炼铜进口增长7.8%至323,870吨，但其中多数可能都是为收储。
上海期交所期锡 上涨近4%触及六个月最高，受印尼供应短缺及中国进口增长的消息提振。未平仓合约已较上周五增长近一倍。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/刘秀红；审校 艾茂林/陈宗琦)
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7568港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低72.32点，或0.37%，报19,732.4点 。投资者在特朗普周五宣誓就职前保持谨慎。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.960 -0.23 18636 9.925 -0.75 >
--周大福 董事总经理黄绍基表示，今年业务表现回归正常，受惠于传统零售旺季，预计财年第四季可进一步好转，但是否进入复苏期则言之尚早。
--前财政司司长曾俊华宣布以信任、团结、希望三大信念参选特首，认为下届政府最主要工作是休养生息，但并非甚么也不做，而最大任务是重建社会信任。