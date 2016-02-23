《中国新债预测》三年续发国债定位料低于二级市场，资金宽裕短端受青睐

* 招标品种：财政部三年期续发国债

* 招标金额：200亿元

* 招标时间: 10:35-11:35

* 受访人数: 10位(银行、券商、保险)

* 预测区间：2.45%-2.54%

* 预测均值: 2.50%(按各家机构预测值平均)

路透北京2月23日 - 中国财政部周三将招标续发行三年期固息国债。路透调查显示，春节后资金面宽松不改，尽管二级市场近期表现平淡，但一级市场热度持续，且流动性宽松下短久期品种更受欢迎，预计明日三年期国债定位低于二级市场，预测均值为2.50%。

“应该要比二级低一点，而且三年期属于短债品种，资金面宽松的情况下会更受青睐。”北京一券商交易员说。

国信证券固定收益事业部发布的定价报告亦称，尽管春节后现券市场走势持续小幅震荡，但利率债一级市场表现保持良好；不过相比长久期品种，短久期品种更受青睐，说明投资者对于市场走向仍有顾虑，对于长端品种债券心态更谨慎。

“综合来看，预计本次国债中标利率将在二级市场水平偏低的位置。”该报告称。

中国银行间市场周二资金面较昨天略有收紧，七天期融出减少，不过各期限利率变动不大。交易员称，今日资金到期量较大对市场稍有影响，目前流动性相对趋紧，但整体仍属宽松态势。

国开行上午招标发行的一、三、五和七年期四期固息债中，三年和五年期中标收益率低于市场预期，一年和七年期符合预期。

中债国债到期收益率曲线 显示，三年期国债最新收益率报在2.5507%。

明日招标的该期债为今年第三期三年期品种的第一次续发，具体招标时间为2月24日上午10:35-11:35，采用混合式招标方式，标的为利率，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。