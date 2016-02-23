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市场报道 | 2016年 2月 23日 星期二 16:17 BJT

《汇市简讯》英镑/美元聚焦英国脱欧风险，英国央行总裁将发表证词

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* 由于英国脱欧的风险升高，英镑/美元逢高出脱操作热络

* 卖单据传在1.4150美元(1月29日低点)。更上方阻力在1.4168/73

* 1.4168为英镑由周一低点1.4057起涨后的升势高点。1.4173为英镑由1.4360跌至1.4057的38.2%回档位

* 据传停止单在选择权障碍1.4050及1.4000下方

* 英国央行总裁卡尼及另外三名货币政策委员会(MPC)成员，自1000GMT起将向国会财政委员会(TSC)发表谈话

* 36家英国大型企业负责人称，脱离欧盟将对英国经济及就业造成打击(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)

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