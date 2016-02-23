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亚洲 | 2016年 2月 23日 星期二 16:34 BJT

欧股业绩：渣打2015年获利大降84%，受累于大宗商品价格下跌等因素

路透伦敦2月23日 - 渣打银行 周二公布，2015年获利下降84%，因全球金融市场走软，大宗商品价格下跌以及贷款减计增加，持续打压该行营收。

渣打表示，2015年税前基本获利为8亿美元，不到上年52亿美元获利的五分之一。据汤森路透数据，分析师平均预计为8.99亿美元。(完)

(编译 于春红; 审校)

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