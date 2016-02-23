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市场报道 | 2016年 2月 23日 星期二 16:37 BJT

全球贵金属：2月22日SPDR黄金持仓增2.64%，iShares白银持仓增0.21%

路透2月23日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较上周五增加2.64%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓增加0.21%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 24,186,990.1 2月22日 23,565,481.4 2月19日 621,508.7 2.64%

iShares 311,618,510.2 2月22日 310,952,013.6 2月19日 666,496.6 0.21% (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

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