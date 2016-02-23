《全球汇市》风险资产涨势消退日圆劲扬；英镑料受BOE官员证词左右

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月20日
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7568港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低72.32点，或0.37%，报19,732.4点 。投资者在特朗普周五宣誓就职前保持谨慎。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.960 -0.23 18636 9.925 -0.75 >
市场将关注今日稍晚的英国央行官员国会证词。交易员表示，有关英镑近日颓势及其影响通胀的评论，将受到密切注意。
“很多人或许会说，英镑快速走贬可能最终会提振通胀率，将升息预期推前，”摩根士丹利在一篇报告中称。“以当前油价已大跌来看，我们认为英镑贬值幅度还不足以明显推升通胀预期。”
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1031 1.1026 +0.05 +1.57 1.0860
美元/日圆 112.20 112.91 -0.63 -6.73 120.30
欧元/日圆 123.76 124.50 -0.59 -5.14 130.47
美元/瑞郎 0.9941 0.9994 -0.53 -0.77 1.0018
英镑/美元 1.4125 1.4148 -0.16 -4.16 1.4738
美元/加元 1.3725 1.3705 +0.15 -0.82 1.3839
美元/离岸人民币 6.5334 6.5272 +0.09 -0.53 6.5680
澳元/美元 0.7241 0.7222 +0.26 -0.47 0.7275
新西兰元/美元 0.6682 0.6698 -0.24 -2.10 0.6825
欧元/瑞郎 1.0968 1.1022 -0.49 +0.75 1.0886
欧元/英镑 0.7807 0.7789 +0.23 +5.97 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.3519 9.3702 -0.20 +1.98 9.1705
美元/挪威克朗 8.5946 8.5902 +0.05 -2.77 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 张明钧/李春喜/汪红英/蔡美珍；审校 于春红/孙茉莉/艾茂林/王洋)
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7568港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低72.32点，或0.37%，报19,732.4点 。投资者在特朗普周五宣誓就职前保持谨慎。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.960 -0.23 18636 9.925 -0.75 >
--周大福 董事总经理黄绍基表示，今年业务表现回归正常，受惠于传统零售旺季，预计财年第四季可进一步好转，但是否进入复苏期则言之尚早。
--前财政司司长曾俊华宣布以信任、团结、希望三大信念参选特首，认为下届政府最主要工作是休养生息，但并非甚么也不做，而最大任务是重建社会信任。