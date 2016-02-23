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亚洲 | 2016年 2月 23日 星期二 16:59 BJT

《全球汇市》风险资产涨势消退日圆劲扬；英镑料受BOE官员证词左右

市场将关注今日稍晚的英国央行官员国会证词。交易员表示，有关英镑近日颓势及其影响通胀的评论，将受到密切注意。

“很多人或许会说，英镑快速走贬可能最终会提振通胀率，将升息预期推前，”摩根士丹利在一篇报告中称。“以当前油价已大跌来看，我们认为英镑贬值幅度还不足以明显推升通胀预期。”

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1031 1.1026 +0.05 +1.57 1.0860

美元/日圆 112.20 112.91 -0.63 -6.73 120.30

欧元/日圆 123.76 124.50 -0.59 -5.14 130.47

美元/瑞郎 0.9941 0.9994 -0.53 -0.77 1.0018

英镑/美元 1.4125 1.4148 -0.16 -4.16 1.4738

美元/加元 1.3725 1.3705 +0.15 -0.82 1.3839

美元/离岸人民币 6.5334 6.5272 +0.09 -0.53 6.5680

澳元/美元 0.7241 0.7222 +0.26 -0.47 0.7275

新西兰元/美元 0.6682 0.6698 -0.24 -2.10 0.6825

欧元/瑞郎 1.0968 1.1022 -0.49 +0.75 1.0886

欧元/英镑 0.7807 0.7789 +0.23 +5.97 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.3519 9.3702 -0.20 +1.98 9.1705

美元/挪威克朗 8.5946 8.5902 +0.05 -2.77 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 张明钧/李春喜/汪红英/蔡美珍；审校 于春红/孙茉莉/艾茂林/王洋)

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