路透伦敦2月23日 - 以下为德国商业银行分析师Karen Jones对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：已跌穿200日移动均线，料将延续跌势，跌向目前在1.0929左右的通道底部。中长期而言，我们认为，只有跌穿该底部，才能进一步下探1.0560/1.0457。

英镑/美元：跌至1月低位1.4083，截至目前已持于平盘附近。目前我们预计日内涨势仍将在1.4230遇阻，跌势首道关口在1.3800，下行方面有1.4000区域较次要的心理支撑位，但2009年1月低位1.3502仍是我们认为中期主要的目标点位。

澳元/美元：昨日强劲上扬，正在试探近期高位0.7242，料将测试200日移动均线切入位0.7278。目前该反弹态势料延续至八个月阻力线0.7335甚至是55周移动均线切入位0.7400。我们注意到240分钟技术图表上头部已确立，表明上探初始目标的努力将失败。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1035 1.1026 +0.08 +1.61 1.0860

美元/日圆 112.15 112.91 -0.67 -6.77 120.30

欧元/日圆 123.77 124.50 -0.59 -5.14 130.47

美元/瑞郎 0.9937 0.9994 -0.57 -0.81 1.0018

英镑/美元 1.4130 1.4148 -0.13 -4.13 1.4738

美元/加元 1.3722 1.3705 +0.12 -0.85 1.3839

美元/离岸人民币 6.5334 6.5272 +0.09 -0.53 6.5680

澳元/美元 0.7241 0.7222 +0.26 -0.47 0.7275

新西兰元/美元 0.6683 0.6698 -0.22 -2.08 0.6825

欧元/瑞郎 1.0968 1.1022 -0.49 +0.75 1.0886

欧元/英镑 0.7805 0.7789 +0.21 +5.95 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.3515 9.3702 -0.20 +1.97 9.1705

美元/挪威克朗 8.5923 8.5902 +0.02 -2.80 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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