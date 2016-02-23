台湾汇市：台币随韩元收升中止五连跌，月底出口商抛汇卖需料渐增

* 台币随韩元收升中止连五日跌势

* 离岸人民币若续跌恐拖累亚币

* 月底出口商抛汇卖需料渐增温

* 明日实质交易区间估33.200-33.300

路透台北2月23日 - 台币兑美元 周二收升，中止连五日跌势。交易员表示，离岸人民币 走跌，令市场风险胃纳降低，转而提振国际美元买盘并收敛台币升幅，而时至月底也待消化出口商抛汇卖需，较利于台币持稳区间整理不致走弱，终场台币随韩元小幅收扬。

他们指出，受离岸人民币走势影响，海外NDF一周及一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度明显放大，显示海外法人较为看多美元后市，惟月底出口商抛汇意愿较高，两股力量相互抵销，短线料台币实质汇价暂在33.200-33.300区间整理。

〞还是先看出口商在33.300的卖压会不会消化掉。〞一位公股银行交易员说。

资金流向方面，交易员指出，尽管外资连六日买超台股共计284.53亿台币，但今日外资买卖汇双向交易皆有、方向并不明显，至于出口商抛汇卖盘近日则有增温迹象，但量能不大，后续关注外资动向及月底出口商抛汇力道。

今日台币兑美元主要交易区间在33.130-33.288，上日在33.192-33.249。交易员预测明日主要实质交易区间落在33.200-33.300。

台湾股市周二收盘小涨0.10%至8,334.64点。外资及陆资在台股买超11.60亿台币，连六个交易日买超共计284.53亿台币。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度较上日扩大；尾盘一个月美元/台币远汇 报33.294/33.364，上日收在33.180。

离岸人民币兑美元即期 周二微幅走跌，市场交易仍较为清淡，此前人民币中间价创逾六周最大降幅；银行间短期拆借资金流动性已舒缓，然仍有不少银行选择短期定存加息揽储。

多数新兴亚币周二上扬，因大宗商品价格回升提振市场风险偏好改善，不过人民币走软及油价回落导致亚币回吐部分涨幅。 其中韩元兑美元 在韩国市场收高0.3%至1,231.1，上日收在1,234.4。

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16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；审校 张喜良)