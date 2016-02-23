日本经济：企业信心恶化将促使央行进一步放宽政策--消息人士

路透东京2月23日 - 熟悉情况的消息人士透露，就在日本央行意外实施负利率政策的三周后，央行决策者开始质疑用于支持该决定的各种基础经济假设。

在判断是否需在未来数月扩大货币宽松举措时，决策者特别关注市场波动是否已经损害到企业信心。

虽然日本央行仍然坚守经济复苏将延续下去的观点，但熟悉央行决策思维的人员表示，如果市场动荡抑制了公司增加资本支出和调高薪资，那么央行准备再次宽松。

“市场震荡给信心带来的潜在破坏是最大的风险。”一位消息人士说道，“如果这类风险威胁到广泛物价趋势，将可能触发进一步的宽松行动。”（完）