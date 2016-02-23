日本经济：企业信心恶化将促使央行进一步放宽政策--消息人士

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月20日
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7568港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低72.32点，或0.37%，报19,732.4点 。投资者在特朗普周五宣誓就职前保持谨慎。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.960 -0.23 18636 9.925 -0.75 >
路透东京2月23日 - 熟悉情况的消息人士透露，就在日本央行意外实施负利率政策的三周后，央行决策者开始质疑用于支持该决定的各种基础经济假设。
在判断是否需在未来数月扩大货币宽松举措时，决策者特别关注市场波动是否已经损害到企业信心。
虽然日本央行仍然坚守经济复苏将延续下去的观点，但熟悉央行决策思维的人员表示，如果市场动荡抑制了公司增加资本支出和调高薪资，那么央行准备再次宽松。
“市场震荡给信心带来的潜在破坏是最大的风险。”一位消息人士说道，“如果这类风险威胁到广泛物价趋势，将可能触发进一步的宽松行动。”（完）
(编译 高琦 审校 张明钧)
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7568港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低72.32点，或0.37%，报19,732.4点 。投资者在特朗普周五宣誓就职前保持谨慎。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.960 -0.23 18636 9.925 -0.75 >
--周大福 董事总经理黄绍基表示，今年业务表现回归正常，受惠于传统零售旺季，预计财年第四季可进一步好转，但是否进入复苏期则言之尚早。
--前财政司司长曾俊华宣布以信任、团结、希望三大信念参选特首，认为下届政府最主要工作是休养生息，但并非甚么也不做，而最大任务是重建社会信任。