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亚洲 | 2016年 2月 23日 星期二 17:08 BJT

台湾新债：UBS伦敦分行30年美元零息债以4.30%定价--消息

路透台北2月23日 - 两位消息人士周二指出，瑞银(UBS) 伦敦分行将在台湾发行30年期零息美元债，满一年及之后每一年可开始赎回券(NC1*1)以IRR(隐含年报酬率)4.30%定价。

消息人士称，该债券将发行3.1亿美元，3月9日挂牌交易。

路透暂时无法联络到瑞银对此评论。(完)

台湾主要外币债券发行一览请见 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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