台湾经济指标预测--2月24日至5月20日

中港个股：中海油服预计去年净亏损117亿元，行业全面复苏尚需时日
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 1600 外销订单 1月 -9.8% -12.3% 年变动率 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +5.68% 2/25 0830 季调失业率 1月 -- 3.88% 2/26 1600 工业生产指数 1月 -- -6.17% * 2月29日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/4 1620 外汇存底 2月底 -- 4,259.78亿美元 * 3月7日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/7 1600 出口 2月 -- -13.0% 3/8 0830 消费者物价指 2月 -- +0.81% 数(CPI) * 5月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *5/20 1620 经常帐 第一季 -- 顺差200.1亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1600 经济成长率 第四季 -- -0.52% (统计值) (第四季统计值) 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1700(预) 重贴现率 第一季 -- 1.625% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。