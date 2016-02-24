台湾已公布经济指标--2016/2/24

金属期市：伦铜小幅上涨，等待中国数据及特朗普就任
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 -13.0% -13.9% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 -11.7% -15.6% 3/7 -- 外销订单(y/y) 12月 -12.3% -6.3% 2/24 -9.8% *经常帐盈余(亿美元) 第四季 200.1 188.0 r 5/20 -- *国际收支(亿美元) 第四季 13.4 56.9 5/20 -- M2货币总计数(y/y) 12月 +5.68% +6.39% 2/24 -- 季调失业率 12月 3.88% 3.84% 2/25 -- 工业生产指数(y/y) 12月 -6.17% -4.85% r 2/26 -- 外汇存底(亿美元) 1月底 4,259.78 4,260.31 3/4 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +0.81% +0.14% 3/8 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 -0.52% -0.80% -- -- (Q4统计值 (Q3修正值) ) 重贴现率(%) 12月17 1.625% 1.750% -- -- 日 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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