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亚洲 | 2016年 2月 23日 星期二 17:15 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶盘中触及近三周高点，但因日圆上涨回吐多数涨幅

日圆全线上扬，因风险资产走软，重新拉抬日圆买需。美元/日圆 亚洲尾盘跌至111.90。

上海期交所主力5月期胶 下跌55元人民币，收报每吨10,645元。

“尽管大宗商品价格下挫，但冬季供给将趋紧的憧憬，或许为期胶提供了支撑，”Kikukawa称。

新加坡商品交易所(SICOM)3月期胶 最新报每公斤110.4美分，持平上日。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/蔡美珍；审校 孙茉莉/张明钧)

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