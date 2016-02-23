中国新债：广东省下周二将招标发413亿四期一般地方债，期限三至10年

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
路透上海2月23日 - 中国广东省财政厅周二公告，将于下周二(3月1日)招标发行总额413亿元人民币的一般地方债，期限包括三年、五年、七年和10年。
本次发行的地方债为广东省今年首批一般地方债，全部为置换债券。除三年期为41.3亿元外，另外三期计划发行规模均为123.9亿元。
上述四期债具体招标时间为3月1日下午14:00-14:40，3月2日起开始计息，当日发行结束。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对债券评级为AAA。
上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。
在公开招标发行方式下，湖北省上周启动今年首批地方债发行，中标利率较下限上浮幅度介于18-20bp。 广东省今日上午招标发行的首批三期专项地方债，中标利率较下限均上浮20bp。
中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。
路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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