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市场报道 | 2016年 2月 23日 星期二 17:35 BJT

德国经济：2月企业景气指数降至逾一年最低，已连降三个月--IFO调查

路透柏林2月23日 - 德国2月企业信心连续第三个月下降，触及逾一年最低，因制造企业的预期大幅下滑。

IFO报告称，2月企业景气判断指数从1月的107.3降至105.7，为2014年12月以来最低。这项月度调查访问了约7,000家企业。

路透调查预估值为106.7。此次下滑主要归咎于制造企业预期的大幅下降，这些企业的出口受到新兴市场走疲的冲击。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)

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