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亚洲 | 2016年 2月 23日 星期二 17:44 BJT

台湾金融：金管会促进行动支付发展，推动电子支付普及率五年倍增计划

路透台北2月23日 - 台湾金管会周二称，为加速提升台湾电子支付普及率，今年上半年将继续召开谘询委员会，完成“金融科技发展策略白皮书”，推动普及电子支付比率五年倍增计划。

金管会公布，截至上年底，已有22家金融机构开办手机信用卡(OTA)业务、15家金融机构开办行动金融卡(OTA)业务、12家金融机构开办QR Code行动支付业务、七家金融机构开办m POS行动收单业务。

“目前市场上行动支付解决方案百家争鸣，”金管会称。

此外，金管会表示，运用主机卡模拟技术(Host Card Emulation)于手机信用卡亦已陆续出现，如玉山银行已获准并开办，另中国信托、台新、国泰世华及凯基等发卡银行亦已提出申请。

金管会并将持续鼓励并督促业者培育金融科技人才，同时透过金融研究发展平台搜集外国相关监理资讯，以因应这种行动通讯、社群媒体、大数据、云端科技等的快速发展。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)

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