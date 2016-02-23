台湾金融：金管会促进行动支付发展，推动电子支付普及率五年倍增计划

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月20日
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7568港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低72.32点，或0.37%，报19,732.4点 。投资者在特朗普周五宣誓就职前保持谨慎。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.960 -0.23 18636 9.925 -0.75 >
路透台北2月23日 - 台湾金管会周二称，为加速提升台湾电子支付普及率，今年上半年将继续召开谘询委员会，完成“金融科技发展策略白皮书”，推动普及电子支付比率五年倍增计划。
金管会公布，截至上年底，已有22家金融机构开办手机信用卡(OTA)业务、15家金融机构开办行动金融卡(OTA)业务、12家金融机构开办QR Code行动支付业务、七家金融机构开办m POS行动收单业务。
“目前市场上行动支付解决方案百家争鸣，”金管会称。
此外，金管会表示，运用主机卡模拟技术(Host Card Emulation)于手机信用卡亦已陆续出现，如玉山银行已获准并开办，另中国信托、台新、国泰世华及凯基等发卡银行亦已提出申请。
金管会并将持续鼓励并督促业者培育金融科技人才，同时透过金融研究发展平台搜集外国相关监理资讯，以因应这种行动通讯、社群媒体、大数据、云端科技等的快速发展。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7568港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低72.32点，或0.37%，报19,732.4点 。投资者在特朗普周五宣誓就职前保持谨慎。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.960 -0.23 18636 9.925 -0.75 >
--周大福 董事总经理黄绍基表示，今年业务表现回归正常，受惠于传统零售旺季，预计财年第四季可进一步好转，但是否进入复苏期则言之尚早。
--前财政司司长曾俊华宣布以信任、团结、希望三大信念参选特首，认为下届政府最主要工作是休养生息，但并非甚么也不做，而最大任务是重建社会信任。