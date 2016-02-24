版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 08:00 BJT

台湾货币市场：2月24日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北2月24日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行定存单到期共3,234.50亿台币。
    --公债还本付息(95甲2期10息)11.25亿台币。
    
    **紧缩因素：
    --央行发行1,600亿台币一年期定存单。
    --央行料发行存单。  
----------------------------------------------------------------------    
(本提存期)

    **宽松因素：
    --央行存单到期 1兆(万亿)9,394.4亿台币： 
      2/25                  1,985.50亿台币
      2/26                     28.00亿台币
      2/27                     00.00亿台币
      2/29                  4,094.80亿台币
      3/01                  2,144.30亿台币
      3/02                  4,766.00亿台币
      3/03                  6,375.80亿台币
    注*：表新增。
    
    --公债还本付息48.3080075亿台币：
   02/25     94甲3期11息         14.25亿台币
   02/26     102甲5期3息    11.1830075亿台币
   02/26     103甲5期2息         6.375亿台币
   03/03     103甲6期2息         16.50亿台币
    --月底军公教薪饷拨款。
    
    
    
    **紧缩因素：  
    --2/25：央行发行300亿台币两年期定存单，24日标售。
    --2/25：财政部发行两年期公债105/3期，金额299.031亿台币，22日标售。    
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。(完)         
    

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐