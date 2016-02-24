台湾货币市场：2月24日及本提存期资金预期变化一览表

金属期市：伦铜小幅上涨，等待中国数据及特朗普就任
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
路透台北2月24日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共3,234.50亿台币。 --公债还本付息(95甲2期10息)11.25亿台币。 **紧缩因素： --央行发行1,600亿台币一年期定存单。 --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)9,394.4亿台币： 2/25 1,985.50亿台币 2/26 28.00亿台币 2/27 00.00亿台币 2/29 4,094.80亿台币 3/01 2,144.30亿台币 3/02 4,766.00亿台币 3/03 6,375.80亿台币 注*：表新增。 --公债还本付息48.3080075亿台币： 02/25 94甲3期11息 14.25亿台币 02/26 102甲5期3息 11.1830075亿台币 02/26 103甲5期2息 6.375亿台币 03/03 103甲6期2息 16.50亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --2/25：央行发行300亿台币两年期定存单，24日标售。 --2/25：财政部发行两年期公债105/3期，金额299.031亿台币，22日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。