欧洲汇市：英镑回稳，上日受英国脱欧疑虑冲击大跌

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月20日
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7568港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低72.32点，或0.37%，报19,732.4点 。投资者在特朗普周五宣誓就职前保持谨慎。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.960 -0.23 18636 9.925 -0.75 >
“短期来看，我认为英镑难以朝1.4250-1.4300美元水平回升，但没有人想要被迫在这些价位买入美元，”西联汇款的企业财务销售负责人Tobias Davis说。
英镑兑美元报1.4130美元，弹离周一创下的七年低点1.4057。
衍生品市场走势暗示，对未来六个月英镑将下跌的看法达到了至少是2010年议会选举以来最盛。交易员表示，对冲英镑波动风险的期权 价格继续上涨。
德国商业银行的技术分析师Karen Jones称，英镑在1.40美元处仅有微弱心理支撑。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 蔡美珍/汪红英/张明钧)
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7568港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低72.32点，或0.37%，报19,732.4点 。投资者在特朗普周五宣誓就职前保持谨慎。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.960 -0.23 18636 9.925 -0.75 >
--周大福 董事总经理黄绍基表示，今年业务表现回归正常，受惠于传统零售旺季，预计财年第四季可进一步好转，但是否进入复苏期则言之尚早。
--前财政司司长曾俊华宣布以信任、团结、希望三大信念参选特首，认为下届政府最主要工作是休养生息，但并非甚么也不做，而最大任务是重建社会信任。