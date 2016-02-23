版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 23日 星期二 17:53 BJT

欧洲汇市：英镑回稳，上日受英国脱欧疑虑冲击大跌

“短期来看，我认为英镑难以朝1.4250-1.4300美元水平回升，但没有人想要被迫在这些价位买入美元，”西联汇款的企业财务销售负责人Tobias Davis说。

英镑兑美元报1.4130美元，弹离周一创下的七年低点1.4057。

衍生品市场走势暗示，对未来六个月英镑将下跌的看法达到了至少是2010年议会选举以来最盛。交易员表示，对冲英镑波动风险的期权 价格继续上涨。

德国商业银行的技术分析师Karen Jones称，英镑在1.40美元处仅有微弱心理支撑。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译/审校 蔡美珍/汪红英/张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐