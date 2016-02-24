重温稿-台湾货币市场：短率持稳惟资调难度高，买票资金少短票利率走扬

* 短率大致持稳，拆款以到期续做为主 * 大金主暂停拆出，气氛略紧张 * 买票资金减少，短票利率明显上扬 * RP市场资金多，利率维持原水准 记者 罗两莎 路透台北2月23日 - 台湾银行间月内短率周二大致持稳。资金调度人员指出，今天主要 大型金融机构暂停拆出，致市场资金略为趋紧，资金调度难度升高，利率则维持在原水准。 他们表示，今天拆款以到期续做为主，但有资金需求的金融机构明显感受到资金不好借 ；也有部分外商银行因近来外资汇入，资金较充沛，愿意以较低的利率拆出。 〞感觉上今天整体市场资金有稍微紧一点，蛮多银行都缺钱的。〞一位大型银行资调人 员说。 他们指出，目前月内资金相当充沛，但跨月资金仍不易取得，特别是今天两大主要资金 供给者暂停拆出，使市场气氛变得有点紧张。 本地时间17:51 今日收盘 上日收盘 台币兑美元 33.485 33.567 台湾加权股价指数<.TWII 8,334.64 8,326.68 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.202% 0.202% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.280% 0.200-0.260% --一周拆款利率区间 0.200-0.370% 0.200-0.320% --两周拆款利率区间 0.230-0.370% 0.240-0.355% **短票利率上扬** 短票市场方面，大型票券商指出，因今天市场大型资金供应者暂停拆出，致资金调度难 度升高，短票利率亦随之走扬，主要集中在0.36-0.37%。 〞今天啊，很亮丽啊，利率都往上抬了。〞一位大型票券公司交易员说。 他们表示，今天买票的资金不知道跑到哪里去了，由于买方资金明显减少，带动短票利 率上扬。 今日大型票券商与银行间承作30天期自保短票利率主要成交于0.36-0.37%；上日则在0. 35%，少数成交在0.355-0.37%。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.35 3%，前日0.355%；上日区间在0.30-0.40%，前日在0.34-0.40%；上日成交量78.43亿台币， 前日在140.1亿台币。 台湾央行周二发行5,643.5亿台币定存单，与今日到期金额为5,637.5亿台币相较，存单 发行余额增加6亿台币。 本周央行定存单到期1兆(万亿)3,577.5亿台币，余日落点分别为：周三3,234.5亿、周 四1,985.5亿及周五28亿。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为674亿台币，累积超额准备为6,332亿台币、 加计前期1%的超额准备为7,836亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员指出，今天整体RP市场资金尚称充裕，利率 亦维持在原水准。 〞感觉上今天资金比较多，利率跟前几天一样。〞一位大型票券商交易员说。 一大型证券商交易员指出，随着寿险公司资金大举投入美元计价债券后，过去资金浮滥 情况不再，加上公债RP利率收益率已不具吸引力，料公债RP利率不易再往下走。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率与上日相同，短天期公债RP利率主要成交 在0.33-0.35%；公司债附买回利率主要成交在0.43-0.45%。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持稳，短天期公司债附买回利率 落在0.30-0.38%，上日亦同；短天期公债附买回利率与上日相同，主要落在0.25-0.33%。( 完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)