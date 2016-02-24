重温稿-台湾货币市场：短率持稳惟资调难度高，买票资金少短票利率走扬

金属期市：伦铜小幅上涨，等待中国数据及特朗普就任
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
* 短率大致持稳，拆款以到期续做为主 * 大金主暂停拆出，气氛略紧张 * 买票资金减少，短票利率明显上扬 * RP市场资金多，利率维持原水准 记者 罗两莎 路透台北2月23日 - 台湾银行间月内短率周二大致持稳。资金调度人员指出，今天主要 大型金融机构暂停拆出，致市场资金略为趋紧，资金调度难度升高，利率则维持在原水准。 他们表示，今天拆款以到期续做为主，但有资金需求的金融机构明显感受到资金不好借 ；也有部分外商银行因近来外资汇入，资金较充沛，愿意以较低的利率拆出。 〞感觉上今天整体市场资金有稍微紧一点，蛮多银行都缺钱的。〞一位大型银行资调人 员说。 他们指出，目前月内资金相当充沛，但跨月资金仍不易取得，特别是今天两大主要资金 供给者暂停拆出，使市场气氛变得有点紧张。 本地时间17:51 今日收盘 上日收盘 台币兑美元 33.485 33.567 台湾加权股价指数<.TWII 8,334.64 8,326.68 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.202% 0.202% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.280% 0.200-0.260% --一周拆款利率区间 0.200-0.370% 0.200-0.320% --两周拆款利率区间 0.230-0.370% 0.240-0.355% **短票利率上扬** 短票市场方面，大型票券商指出，因今天市场大型资金供应者暂停拆出，致资金调度难 度升高，短票利率亦随之走扬，主要集中在0.36-0.37%。 〞今天啊，很亮丽啊，利率都往上抬了。〞一位大型票券公司交易员说。 他们表示，今天买票的资金不知道跑到哪里去了，由于买方资金明显减少，带动短票利 率上扬。 今日大型票券商与银行间承作30天期自保短票利率主要成交于0.36-0.37%；上日则在0. 35%，少数成交在0.355-0.37%。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.35 3%，前日0.355%；上日区间在0.30-0.40%，前日在0.34-0.40%；上日成交量78.43亿台币， 前日在140.1亿台币。 台湾央行周二发行5,643.5亿台币定存单，与今日到期金额为5,637.5亿台币相较，存单 发行余额增加6亿台币。 本周央行定存单到期1兆(万亿)3,577.5亿台币，余日落点分别为：周三3,234.5亿、周 四1,985.5亿及周五28亿。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为674亿台币，累积超额准备为6,332亿台币、 加计前期1%的超额准备为7,836亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员指出，今天整体RP市场资金尚称充裕，利率 亦维持在原水准。 〞感觉上今天资金比较多，利率跟前几天一样。〞一位大型票券商交易员说。 一大型证券商交易员指出，随着寿险公司资金大举投入美元计价债券后，过去资金浮滥 情况不再，加上公债RP利率收益率已不具吸引力，料公债RP利率不易再往下走。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率与上日相同，短天期公债RP利率主要成交 在0.33-0.35%；公司债附买回利率主要成交在0.43-0.45%。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持稳，短天期公司债附买回利率 落在0.30-0.38%，上日亦同；短天期公债附买回利率与上日相同，主要落在0.25-0.33%。( 完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。